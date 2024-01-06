Ay üzerinde hem kaynak araması hem de haritalama yapacak olan VIPER aracına isminizle eşlik etmek ister misiniz?

NASA’nın VIPER isimli uzay aracı, 2024’ün sonlarına doğru Ay’a yol alacak. Kendisini ise SpaceX Falcon Heavy roketiyle göndereceğiz. Tatlı aracımız, Ay’ın daha önce keşif yapılmamış güney kutbu üzerinde su, buz ve diğer kaynaklar için çalışma yapacak. Aynı alanda NASA, artık herkesin aşina olduğu Artemis görevini de gerçekleştirmeyi planlıyor.

Aynı zamanda şirket, tüm dünyanın haberdar olduğu bu gelişmeyi daha da geniş kitlelere duyurabilmek adına, VIPER aracının üzerine isminizi yazabilmenizi mümkün kılıyor. Bu da Ay’ın sürekli karanlık kalan yerlerinde aracımız keşif yaparken isminizi de beraberinde gezdireceği anlamına geliyor.

Peki VIPER üzerine isim nasıl yazdırılır?

Adım #1 : Bu siteye gidin

: Bu siteye gidin Adım #2 : Aşağı kaydırıp isminizi, soyadınızı ve PIN kodunuzu girin

: Aşağı kaydırıp isminizi, soyadınızı ve PIN kodunuzu girin Adım #3 : Soyadınızı Türkçe karakter (ö, ğ ve ş gibi) içermediğinden emin olun

: Soyadınızı Türkçe karakter (ö, ğ ve ş gibi) içermediğinden emin olun Adım #4 : “Submit” seçeneğine basıp bekleyin

: “Submit” seçeneğine basıp bekleyin Adım #5: Biletiniz QR koduyla birlikte karşınıza gelecektir

İsminizi 15 Mart 2024 tarihine kadar yazdırabilirsiniz.

100 gün sürecek bir çalışmaya dahil olan VIPER aracı, daha sonradan gelecek olan Artemis görevinin ön ayağı desek yanlış olmaz. Zira görevin en temelinde, astronotlar için kaynakları haritalamak var.

2025 sonu veya 2026 yılında astronotların, Ay’ın güney kutbuna iniş yapması bekleniyor. Aradan geçen onca yılın ardından Ay’la tekrar buluşmamızın sonuçlarını da hep birlikte göreceğiz.

Son olarak NASA’nın sık sık uzay aracına isim yazdırma gibi etkinlikler yaptığını görüyoruz. Zira bundan önce Orion kapsülünde benzeri olmuştu ve söz konusu kapsüle 3,4 milyon isim eşlik etmişti.

Sizin düşünceleriniz neler?