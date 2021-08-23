Samsung Galaxy Z Flip3 Hediyeli Yarışmamız Başladı

Yepyeni bir yarışmayla karşınızdayız. Yaratıcılığınızı konuşturacağınız yarışmaya katılarak sizler de Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip3'ü kazanma şansını yakalayabilirsiniz.

Siz değerli takipçilerimiz için belirli aralıklarla yaptığımız yarışmaların bir yenisiyle daha karşınızdayız. Üstelik bu sefer hediye edeceğimiz cihaz, akıllı telefon piyasasında yeni bir süreç başlatma potansiyeline sahip Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip3 olacak. Gerçekleştirdiğimiz bu yarışmada, siz değerli takipçilerimizin yaratıcılığını konuşturmasını sağlayacak bir görsel yarışması düzenliyoruz. Eğer sizler de Samsung'un yeni tanıttığı Galaxy Z Flip3'e sahip olmak istiyorsanız, yaratıcılığınızı konuşturmanız gereken yarışmamıza katılabilirsiniz.

Webtekno / Samsung Galaxy Z Flip3 Yarışması, 23 Ağustos'ta başlayacak ve 23 Eylül 2021 tarihine kadar devam edecek. Bu süreçte yarışmamıza katılıp şartları yerine getiren herkes Galaxy Z Flip3 kazanma şansına sahip olacak. Hadi şimdi gelin yarışma detaylarına daha yakından bakalım.

Yarışmaya katılmak için buradaki Gleam yarışma sayfasını ziyaret edebilirsiniz:

Samsung ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Samsung Galaxy Z Flip3 Görsel Yarışması için yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle yarışmamıza mobil telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan katılabilirsiniz. Instagram veya Twitter profilinizi kullanarak katılabileceğiniz yarışmamızda Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip3'ün içinde bulunduğu en yaratıcı görseli oluşturmanızı istiyoruz sizlerden.

Not: Yarışmaya katılmak için kullandığınız görseller için 3. parti görsel editleme programlarını kullanabilirsiniz.

Yarışmaya Instagram üzerinden katılmak için yapılması gerekenler:

Eğer yarışmaya Instagram profiliniz üzerinden katılmak istiyorsanız gerçekleştirmeniz gereken adımlar şu şekilde:

@samsungturkiye ve @webtekno Instagram profillerini takip edin.

Instagram'da Hikaye paylaşma ekranını açın.

ekranını açın. Hikayenizde paylaşacağınız fotoğrafı veya görseli seçin.

Sağ üstte yer alan çıkartma ikonuna tıklayıp GIF ekleme bölümüne gidin.

gidin. Karşınıza çıkan ekrandaki arama kutusuna " wtflip " yazın ve Galaxy Z Flip3 görsellerinden en az bir tanesini seçin.

" yazın ve Galaxy Z Flip3 görsellerinden Öncesinde seçmiş olduğunuz fotoğrafa ya da görsele Galaxy Z Flip3'ü yaratıcı bir şekilde ekleyin.

Hikayenizi paylaşmadan önce @samsungturkiye ve @webtekno Instagram profillerini etiketleyin ve #YaratıcılığınıİkiyeKatla hashtagini kullanarak paylaşın.

ve Instagram profillerini etiketleyin ve hashtagini kullanarak paylaşın. Paylaşmış olduğunuz hikayeyi telefonunuza indirip yarışmanın tüm adımlarını eksiksiz tamamladığınıza emin olduktan sonra Gleam üzerinden bizimle paylaşın.

Yarışmaya Twitter üzerinden katılmak için yapılması gerekenler:

Eğer yarışmaya Twitter profiliniz üzerinden katılmak istiyorsanız gerçekleştirmeniz gereken adımlar şu şekilde:

@samsungturkiye ve @webtekno Twitter profillerini takip edin.

Buradaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz PNG formatlı Galaxy Z Flip3 görsellerini cihazınıza indirin.

görsellerini cihazınıza İndirdiğiniz görsellerden en az 1 tanesini çekmiş olduğunuz fotoğrafa ya da çizmiş olduğunuz bir görsele yaratıcı bir şekilde ekleyin.

çekmiş olduğunuz fotoğrafa ya da çizmiş olduğunuz bir görsele @samsungturkiye ve @webtekno Twitter profillerini etiketleyin ve #YaratıcılığınıİkiyeKatla hashtagini kullanarak tweet atın.

hashtagini kullanarak tweet atın. Paylaştığınız tweetin ekran görüntüsünü alıp yarışmanın tüm adımlarını eksiksiz tamamladığınıza emin olduktan sonra Gleam üzerinden bizimle paylaşın.

Katılım şartları ve uyarılar: