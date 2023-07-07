WhatsApp, sohbet listenizi filtrelemenizi sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor. Listenizin üstünde yer alacak araçla sohbetlerinizi üç farklı kategoride filtreleyebileceksiniz.

Milyarlarca kullanıcısıyla anlık mesajlaşma uygulamalarının en popüleri olan WhatsApp’ın yepyeni bir özellik çıkarmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Uygulamadaki deneyiminizi iyileştirecek yeni özellik, yeni Android beta sürümünde WABetaInfo tarafından fark edildi.

Yeni özelliğin, listelerinde çok fazla sohbet olan kullanıcıların çok işine yarayacağını söylememiz mümkün. Araç, sohbet listenizi filtremenizi sağlıyor.

Filtreler sohbetlerin üstünde yer alacak

WABetaInfo’nun paylaştığı ekran görüntüsünden de görebildiğiniz üzere, yeni araçla birlikte sohbet listelerini yönetmen daha kolay hâle geliyor. Bu şekilde kullanıcılar, listelerindeki sohbetleri filtreleyebilecek. Görüntüden, filtrelerin sohbetlerin üstünde yer alacağını görebiliyoruz.

Şu anlık üç adet olacağı görülen bu filtreler,“Okunmamış”, “Kişisel” ve “İş” gibi şeylerden oluşacak. Gruplara özel bir filtrenin de çok işe yarayabileceğini söyleyebiliriz. Ancak WhatsApp’in bunu ekleyip eklemeyeceğini bilemiyoruz.

Sohbet listesini filtreleme özelliği hâlen geliştirilme aşamasında. Şirketin ne zaman özelliği uygulamaya ekleyeceği ise henüz belli değil.