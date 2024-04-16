WhatsApp'a "Mesajını Görmemişim" Yalanını Bitirecek Bir Özellik Geliyor

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WhatsApp'ın "2.24.9.14" kodlu Android beta sürümünde yeni bir özellik tespit edildi. Bu özellik, az önce çevrim içi olan kullanıcıların küçük bir listesini gösterecek.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yeni bir özellik geleceği ortaya çıktı. Uygulamanın "2.24.9.14" kodlu Android beta sürümünde kullanıma sunulan bu yeni özellik, az önce çevrim içi olan kullanıcıların gösterilmesini sağlayacak.

WhatsApp'ın yeni özelliği, oldukça basit bir çalışma mantığına sahip olacak. Uygulamaya girdiğinizde, WhatsApp'ta daha yeni aktif olmuş kişilerin küçük bir listesini göreceksiniz. Bu kısım, tüm kullanıcıların çevrim içi olma durumlarını göstermeyecek. Ancak bazılarımız için işe yarayacağı kesin.

WhatsApp'ın yeni özelliği böyle görünecek

WhatsApp yeni özellik

Kişiler listesinin bir parçası olarak karşımıza çıkan özellik, birisine hızlıca ulaşmanız gerektiğinde etkili olacak. Eğer o kişi WhatsApp'ta aktifse listenin üst kısmında gösterilecek. Böylelikle bir kullanıcının son görülme zamanını kontrol etme ihtiyacı da ortadan kalkmış olacak.
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WhatsApp, yaklaşmakta olan özelliğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak uygulama, test aşamasına gelmiş durumda. Hâl böyle olunca çok yakında tüm kullanıcılar, WhatsApp'ın yeni özelliğini kullanmaya başlayabilirler. 

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Kaynak : https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-24-9-14-whats-new/
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