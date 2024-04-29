WhatsApp'ın Android sürümünde garip bir hata yaşanıyor. Bazı telefonlardan video gönderilemez oldu. WhatsApp'tan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta garip bir hata tespit edildi. Uygulamanın Android sürümlerinde kendini gösteren bu hata, kullanıcıların video göndermelerini engelliyor. Meta, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Sosyal medyada raporlanan sorun, Android ekosistemindeki kararlı ve beta sürümleri etkiliyor. Bu hatanın etkilediği telefonlarda video göndermeye çalışan kullanıcılar, "Bu video gönderilemiyor. Farklı bir video seçip tekrar deneyin" şeklinde bir uyarı ile karşılaşıyorlar. Hatanın kaynağı ve nasıl düzeltileceği henüz bilinmiyor.

WhatsApp'ta yaşanan hata işte böyle görünüyor:

Edinilen bilgilere göre WhatsApp'taki hata, tüm Android telefon markalarında kendini göstermiyor. Mesela Xiaomi 14 Ultra ve Google Pixel 8 Pro gibi cihazlarla yapılan testlerde video sorunu yaşandığı göründü. Öte yandan; Samsung Galaxy S serisindeki bazı telefonlarda da benzer bir sorun yaşandığı bildiriliyor.

Özellikle de WhatsApp'ın "v2.24.9.34" kodlu sürümünde kullanıcıları etkileyen hata ile ilgili yapabileceğiniz tek şey, WhatsApp'ın daha eski bir sürümünü yüklemek. Sorun yaşayıp daha eski sürüme geçiş yapan kullanıcılar, bu sorunun çözüldüğünü bildiriyorlar. Ancak üçüncü taraf kaynaklardan WhatsApp indirmenin çok da güvenli olmadığı gerçeğini unutmayın. Eğer siz de video gönderirken sorun yaşıyorsanız yapacağınız en iyi şey, bir sonraki güncellemeyi beklemek olacaktır.