WhatsApp, uygulamaya “Favoriler” sekmesi getirmeyi planlıyor. Filtrelere eklenecek bu özellik, kişi veya grup sohbetlerine kolayca erişmenizi sağlayacak.

WhatsApp’ın yakında sunmayı planladığı özelliklere bir yenisi daha eklendi. WABetaInfo tarafından uygulamanın Android versiyonunun beta sürümünde keşfedilen bu yeni özellik, kullanıcıların sohbetleriyle alakalı.

WhatsApp, bundan birkaç hafta önce “Sohbet Filtreleri” ismini verdiği bir özelliği kullanıma sunmuştu. Ana ekrana eklenen bu filtreler; “Tümü”, “Okunmamış” ve “Gruplar” olmak üzere üç adetti ve istediğiniz sohbete erişmenizi sağlıyordu. Yeni ortaya çıkan araç da bu kısma eklenecek bir filtre olacak.

Filtreler arasına “Favoriler” eklenecek

İleride yapılacak bir güncellemeyle filtreler arasına “Favoriler” eklenecek. Bu şekilde en sık görüştüğünüz kişileri veya grupları ekleyebileceksiniz. Sekmede, sadece favoriye eklediğiniz sohbetler gözükecek.

WABetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntüsünden yeni filtrenin uygulamada nasıl görüneceğini görebiliyoruz. Sohbet kısmında hâlihazırda bulunan üç filtrenin yanına koyulmuş.

Favoriler, özellikle çok fazla sohbete sahip olan WhatsApp kullanıcıları için yararlı olacaktır. Böylece belli sohbetleri favoriniz olarak belirleyip onlara öncelik tanıyabileceksiniz ve gelen mesajları kaçırmayacaksınız. Şu anda bulunan sabitleme özelliğinin buna benzer bir işleve sahip olduğunu biliyoruz. Ancak o özellik sadece 3 sohbetle sınırlı. Favoriler sekmesi hem sınırsız olacak hem de daha düzenli bir şekilde öncelikli konuşmalara ulaşmanızı sağlayacak.