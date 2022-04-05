Uzun süredir WhatsApp'a gelmesi beklenen anket özelliği, yeni iOS beta sürümünde kendisini gösterdi. Paylaşılan ekran görüntüsü, özellik kapsamında yeni bir anketin nasıl oluşturulacağını gözler önüne serdi.

Günümüzde mesajlaşmanın varsayılan uygulaması olan WhatsApp, uzun süredir pek çok kişinin istediği anket özelliğine sonunda kavuşacak gibi gözüküyor. Kullanıcıların WhatsApp sohbet grupları için taleplerini tekrar tekrar dile getirdiği anket özelliği, bugün ilk kez somut bir şekilde görüntülendi.

WhatsApp’a gelecek olan anket özelliği, uygulamanın yeni iOS betasında kendisini gösterdi. Yeni beta güncellemesiyle birlikte anket özelliğinin nasıl bir arayüze sahip olacağı görüldü. Daha önce yalnızca sınırlı bir şekilde görülen özellik, bu kez neredeyse tamamlanmış şekliyle uygulamada yer aldı.

WhatsApp anketleri böyle oluşturulacak

WhatsApp iOS beta sürümünden alınan yukarıdaki ekran görüntüsünde gruplara sunulacak bir anketin nasıl oluşturulduğu gözüküyor. Anketi oluşturan kullanıcı, öncelikle ankette cevaplanması istenen soru kısmını dolduruyor. Daha sonrasındaysa ankete verilebilecek cevapları yazı ya da emoji şeklinde dolduruyor.

Özelliğin şu anda olduğu aşamada ankete en fazla 12 cevap eklenebildiği görülüyor. Bu sayının kesin sayı olup olmadığı bilinmezken, anketlerin sohbet penceresinde nasıl gözükeceği de henüz bilinmiyor. Özelliğin tüm WhatsApp kullanıcıları için ne zaman yayımlanacağı konusu da belirsizliğini koruyor.