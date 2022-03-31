Milyarlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan WhatsApp, sesli mesajlara gelecek yeni özellikleri duyurdu. Bu özellikler arasında uzun zamandır beklenen ve 'keşke olsa' denilen bazı özellikler de yer aldı.

Yıllardır dünya üzerindeki iletişimin en büyük paydaşlarından birisi olmaya devam eden WhatsApp, 2013 yılından bu yana da sesli mesaj imkânı sunuyor. Uygulamadaki sesli mesaj özellikleri giderek gelişmeye devam ederken WhatsApp, sesli mesaja önümüzdeki dönemde gelecek yeni özellikleri de duyurdu. WhatsApp tarafından paylaşılan blog gönderisinde uygulamaya toplamda 6 adet yeni özellik geleceği belirtildi. Sesli sohbet deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen bu yeni özellikler arasında kullanıcıların uzun süredir istedikleri bazı özellikler de bulunuyordu. WhatsApp’a önümüzdeki haftalarda geleceği açıklanan 6 özellik şu şekildeydi: WhatsApp'a gelecek yeni özellikler: Sohbet dışı oynatma: Telefonda ses kaydının oynatıldığı sohbetten çıktığınız takdirde artık ses kaydını dinlemeye devam edebileceksiniz. Bu sayede telefonunuzda herhangi bir şey yaparken gelen ses kayıtlarını dinleyebileceksiniz.

Telefonda ses kaydının oynatıldığı sohbetten çıktığınız takdirde artık ses kaydını dinlemeye devam edebileceksiniz. Bu sayede telefonunuzda herhangi bir şey yaparken gelen ses kayıtlarını dinleyebileceksiniz. Kaydı duraklat/kayda devam et: Ses kaydederken düşüncelerinizi toplamanız gerektiğinde artık kayıt işlemini duraklatabilecek ve istediğiniz zaman kayda devam edebileceksiniz.

Ses kaydederken düşüncelerinizi toplamanız gerektiğinde artık kayıt işlemini duraklatabilecek ve istediğiniz zaman kayda devam edebileceksiniz. Dalga biçimi görselleştirme: Ses kayıtları, artık kaydın takip edilmesine yardımcı olmak üzere sohbet penceresinde dalga biçiminde gösterilecek.

Ses kayıtları, artık kaydın takip edilmesine yardımcı olmak üzere sohbet penceresinde dalga biçiminde gösterilecek. Taslak önizleme: Artık ses kaydı atmadan önce söylediklerinizden emin olmak için kaydettiğiniz ses kaydını göndermeden önce dinleyebileceksiniz. (Bu özellik, şu anda birçok kullanıcıda kullanılabilir durumda)

Artık ses kaydı atmadan önce söylediklerinizden emin olmak için kaydettiğiniz ses kaydını göndermeden önce dinleyebileceksiniz. (Bu özellik, şu anda birçok kullanıcıda kullanılabilir durumda) Oynatmayı hatırla: Ses kaydı dinlerken yarısında sohbet penceresinden ayrıldıktan sonra yeniden ses kaydını başlattığınızda artık kaldığınız yere elle ilerleme zorunluluğunuz olmayacak. Bu özellikle sesli mesaj, sohbete döndüğünüzde otomatik olarak kaldığınız yerden devam edecek.

Ses kaydı dinlerken yarısında sohbet penceresinden ayrıldıktan sonra yeniden ses kaydını başlattığınızda artık kaldığınız yere elle ilerleme zorunluluğunuz olmayacak. Bu özellikle sesli mesaj, sohbete döndüğünüzde otomatik olarak kaldığınız yerden devam edecek. İletilen mesajlarda hızlı oynatma: Hem normal hem de iletilen sesli mesajlar, artık 1,5 kat veya 2 kat olmak üzere daha hızlı oynatılabilecek. (Bu özellik, şu anda birçok kullanıcıda kullanılabilir durumda)

Kaynak : https://blog.whatsapp.com/making-voice-messages-better

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