WhatsApp, Android kullanıcıları için belge tarama ve PDF'ye dönüştürme özelliğini beta sürümde test etmeye başladı. Yeni özellikle fiziksel belgeler taranarak PDF formatına dönüştürülebiliyor ve sohbetler üzerinden gönderilebilecek.

Meta, Android kullanıcıları için WhatsApp’a belge tarama özelliği getirmeye hazırlanıyor. Şirket, bu yeni özelliği artık daha fazla beta kullanıcısının deneyimine açmış durumda.

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, fiziksel belgelerin fotoğrafını çekerek bu belgeleri doğrudan PDF formatına dönüştürebilecek.

WhatsApp’ta belgeler artık otomatik olarak PDF’ye dönüşüyor

WhatsApp’ın belge tarama özelliği iki farklı modla geliyor: Manuel modda kullanıcılar belgeyi konumlandırma ve ışık ayarlarını kendileri yapabiliyor. Otomatik mod ise belgeyi algılayıp taramayı kendiliğinden tamamlıyor. Tarama işlemi bittiğinde belge otomatik olarak PDF’ye dönüştürülüyor ve WhatsApp üzerinden kolayca gönderilebiliyor. Üstelik tüm bu işlemler cihaz içinde gerçekleştiği için veriler dışarıya aktarılmadan korunmuş oluyor.

Gönderilen belgelerin uçtan uca şifreleme ile korunması da gizlilik açısından önemli bir detay. Özellik, ilk etapta sınırlı sayıda kullanıcıyla test edilmişti. Ancak son beta güncellemesiyle birlikte daha fazla Android kullanıcısına açıldı ve yakında herkesin kullanımına sunulması bekleniyor.