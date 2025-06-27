WhatsApp, çok fazla bildirim almaktan bıkanları sevindirecek bir özellik getiriyor. Yakında birden fazla sohbeti tek seferde sessize almanız mümkün olacak.

Dünyanın en büyük mesajlaşma platformu WhatsApp’ın her hafta yepyeni bir özellik denediğini görüyorduk. Şimdi ise bildirimler ile alakalı bir yenilik ortaya çıktı. Özellik, WABetaInfo tarafından uygulamanın Android sürümünün 2.25.19.17 kodlu son beta versiyonunda fark edildi.

Yeni özellik, kullanıcıların sohbet listelerinin bildirimleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasına olanak tanıyacak. Aşırı fazla bildirim almaktan bıkanları sevindirecek bir yenilik olacağını söyleyebiliriz. Gelin detaylarına ve paylaşılan ekran görüntülerine bir göz atalım.

Birden fazla sohbetteki bildirimleri tek seferde sessize alabileceksiniz

Normalde sohbetleri sessize almak istediğinizde her sohbet için tek tek bu ayarı yapmanız gerekiyordu. Gelecek yeni ayar, spesifik bir listedeki seçtiğiniz tüm sohbetlerin bildirimlerini tek bir eylem ile sessize almanızı sağlayacak. Böylece tek tek her sohbet için uğraşma zorunluluğu ortadan kaldırılacak.

Yukarıdaki ekran görüntüsü üzerinden nasıl çalışacağını görebilirsiniz. Yaptığınız ayar, direkt olarak o listede seçili olan grup veya kişisel sohbet fark etmeksizin tüm listelere uygulanabilecek. Özellikle çok fazla mesaj alan ve bildirim yükünden kurtulmak isteyenler için faydalı olabileceğini söyleyebiliriz.

WhatsApp’ın yeni özelliği şu anda test aşamasında. Yakın zamanda kullanıma sunulacağını tahmin etsek de bunun tam olarak ne zaman olacağı konusunda herhangi bir bilgi yok.