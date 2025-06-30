WhatsApp'ın son iOS beta sürümünde, uygulamaya çoklu hesap desteği özelliğinin geleceği tespit edildi. Bu yeni özellik, kullanıcıların işini hayli kolaylaştıracak. Peki WhatsApp'ın çoklu hesap özelliği nasıl görünecek?

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıları memnun edecek bir özellik üzerinde çalışıyor. Uygulamanın "25.19.10.74" kodlu iOS beta sürümünde ortaya çıkan yeni özellik, WhatsApp'a çoklu hesap desteği geleceğini ortaya koyuyor. WhatsApp, bu sayede yıllardır istenen özelliği kullanıcıyla buluşturacak.

Aslına bakacak olursak WhatsApp'ın çoklu hesap desteği, yıllardır gündemde. Ancak bu noktada bugüne kadar somut bir adım atılamadı. WhatsApp'ın en yeni iOS beta sürümü kodlarında tespit edilen özellik, artık sona yaklaştığımızı düşündürüyor. Tabii daha öncekilerde olduğu gibi yine bir rafa kaldırma durumu yaşanmaz ise...

WhatsApp'ın yeni özelliği işte böyle görünecek

WhatsApp'ın yeni özelliği, uygulamanın Ayarlar bölümünde yer alacak. "Hesap Listesi" isimli yeni seçenek, WhatsApp'taki çoklu hesap özelliğinin yönetilmesini sağlayacak. Buraya dokunan kullanıcı, kullanıcıların tanımladığı hesaplar arasında geçiş yapabilmesini sağlayacak. Ayrıca kullanıcılar, yine bu ekran üzerinden yeni bir hesap ekleyebilecekler.

Meta, WhatsApp'ın çoklu hesap desteğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Hâl böyle olunca henüz geliştirme aşamasındaki bu özelliğin ne zaman test edileceği ve ne zaman genel kullanıma sunulacağını bilemiyoruz. Ancak şu bir gerçek ki tek bir telefona yüklenen tek bir WhatsApp uygulaması üzerinden birden çok hesabı yönetebilmek, kullanıcıların işini hayli kolaylaştıracak.