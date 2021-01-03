Günümüzün en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, çeşitli geliştirmeler ve yenilikler içeren güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. Gelen son beta güncellemesi, görüntülü grup sohbetleri için yeni özellikler ve çeşitli hata düzeltmeleri gibi pek çok yenilik içeriyor.

Dünyanın en yaygın kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sürekli olarak getirdiği yeni güncellemelerle kullanıcılarına en iyi deneyimi sunmak için çalışmaya devam ediyor.

2021'e yeni bir beta güncellemesi ile başlayan WhatsApp, yayınladığı yeni güncelleme ile görüntülü ve sesli grup sohbetleri iyileştirmeleri, sohbet geçmişi geliştirmeleri, yeni çıkartmalar ve çeşitli hata düzeltmeleri gibi pek çok yenilik sunuyor.

Artık grup sohbetlerini kaçırmayacaksınız:

WhatsApp'ın son beta güncellemesinde göze çarpan en büyük yeniliklerden biri görüntülü ve sesli grup sohbetleri ile ilgili. Uygulamanın şu an kullanılan son kararlı sürümünde, grup sohbetlerini görüşmenin başında katılmazsanız kaçırmış oluyorsunuz. Sizi yeniden sohbete eklemezlerse de tekrar katılmanız mümkün olmuyor.

Ancak gelen son güncelleme ile birlikte artık devam eden grup sohbetlerine sonradan katılma şansınız olacak. Neredeyse tüm görüntülü sohbet araçlarında mevcut olan bu özellik, 2021'in ilerleyen günlerinde WhatsApp'ta da karşımıza çıkacak.

WhatsApp'ın tüm yeniliklerini en önce deneyimleyebilmek için Beta programlarına katılın:

Yazımızda sıkça belirttiğimiz gibi, bu yenilikler şu an için yalnızca beta programı için yayınlanmış durumda. Eğer siz de WhatsApp'ın yeniliklerini erkenden deneyimlemek isterseniz, hem iOS hem de Android için beta programına katılabilirsiniz.

Beta programına katıldıktan sonra eğer WhatsApp uygulaması hali hazırda telefonunuzda yüklüyse bir süre sonra otomatik olarak beta sürümüne geçecektir. Aynı zamanda eğer güncelleme otomatik olarak gelmezse mağazanızdan manuel olarak da kontrol sağlayabilirsiniz.