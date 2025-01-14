WhatsApp'ın gelecek yeni güncellemesinde sohbetlere bir dizi yeni özellik ekleniyor.

2025’e hızlı bir giriş yapan WhatsApp, kullanıcı deneyimini zirveye taşıyacak dört yeni özelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor.

Dünya genelinde 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunan uygulama, hem kişisel hem de profesyonel iletişimde çıtayı yükseltmeye devam ediyor.

Yeni özelleştirme seçenekleriyle anları canlandırın

Artık kullanıcılar, sohbet arayüzü üzerinden doğrudan video ve fotoğraf çekip gönderebilecek.

Bununla da kalmayan WhatsApp, medyayı kişiselleştirmek için 30’dan fazla arka plan, filtre ve efekt sunuyor.

Selfie'lerinizi çıkartmaya dönüştürün

Kendi yüz ifadelerinizden çıkartmalar oluşturmak artık mümkün. Bir selfie çekip “Çıkartma Oluştur” seçeneğiyle yüzünüzü kolayca bir çıkartmaya dönüştürebileceksiniz.

İlk etapta Android cihazlarda aktif olan bu özellik, yakında iOS kullanıcılarına da sunulacak.

Artık çıkartma paketlerini paylaşabileceksiniz

WhatsApp, çıkartma paketlerini paylaşma özelliğini devreye aldı.

Artık sohbetleriniz yalnızca yazılarla sınırlı kalmayacak, etkileyici çıkartma paketleriyle daha da zenginleşecek.

Daha hızlı tepki için iki dokunuş yeter

Bir mesaja hızlı tepki vermek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Artık bir mesaja iki kez dokunarak tepki verebilir ve sık kullandığınız tepkiler arasında hızlıca seçim yapabilirsiniz.

WhatsApp, uçtan uca şifreleme ile güvenliği üst düzeye taşırken, sesli ve görüntülü aramalardan konum paylaşımına kadar sunduğu geniş özellik yelpazesiyle kullanıcılarının iletişim ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

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