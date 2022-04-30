WhatsApp, bir süre önce mesajlar için test ettiği emoji ile tepki verme özelliğiini bu kez durumlara getiriyor. Yeni güncellemeyle sunulması beklenen özellikle, kullanıcılar durumlara hzlıca yanıt verebilecek.

Son güncellemeleriyle yeni özellikler kazanan WhatsApp, yakında Instagram’ın en çok kullanılan özelliklerinden birine kavuşacak. Halihazırda mesajlarda emoji ile tepki verme üzerine çalışan WhatsApp, bunu durum kısmına da getirecek.

Güvenilir kaynaklardan WABetainfo’nun paylaştığı ekran görüntüsüne göre Meta’ya ait platform, tıpkı Instagram’da olduğu gibi hikayelere tepki ile yanıt verme özelliğine sahip olacak. Ancak bu yanıt seçenekleri arasında en çok kullanılan ‘alev’ emojisinin olmaması da şaşırttı.

WhatsApp Hikayeler için emoji ile tepki verme özelliği geliyor3

Şu anda test edilen emoji ile tepki verme özelliği, henüz resmi olarak sunulmadı. Ancak WhatsApp, muhtemelen durum ve mesajlar için test ettiği yeni özelliğini bir arada yayınlayacaktır diye tahmin ediyoruz.

Hızlı Tepkiler özelliği, durum güncellemesini görüntülerken emoji ile hızlıca yanıtlar vermenizi sağlayacak. Instagram’dan aşina oluna özellik, artık WhatsApp kullanıcılarının da emojiler ile tepki vermesini sağlayacak.

Yukarıdaki ekran görüntüsü, yeni tepki verme özelliğinin neredeyse Instagram ile tamamen aynı olduğunu gösteriyor. Şimdilik uygulamada bulunacak emojiler ise; Alkış yapan eller, kalpli gözlerle gülen yüz, sevinçten gözyaşı olan gülen yüz, Ağzı şaşkınlık içinde açık olan yüz, alkış yapan eller ve parti tepkimelerinden oluşacak. Fakat Instagram’daki alev emojisi henüz WhatsApp için görünmüyor. Bu da uygulamanın tam sürümünde kullanıcılara sunulabilir diye tahmin ediyoruz.

Sızıntıyı yapan kaynak, şu anda durumlar için test edilen özelliğin ilk olarak masaüstü sürümde denendiğini belirtti. Ancak aynı işlev, yakında iOS ve Android platformlar için de gelecektir diye umuyoruz.