WhatsApp'ın son iOS beta sürümü, tek seferlik fotoğraf ve videolardan ekran görüntüsü almayı engelleme özelliğiyle ilgili yeni bilgiler getirdi. Henüz geliştirme aşamasında olan özellik, işte böyle görünecek.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. WhatsApp'ın 22.21.0.71 kodlu iOS beta sürümünde karşımıza çıkan ve henüz geliştirme aşamasında olan bu özellik, ilk kez bu kadar net görünüyori

Bilenler olacaktır; WhatsApp'a uzun bir süre önce tek sefer görüntülenebilen fotoğraf ve video özelliği geldi. Bu özellik, gönderilen bir fotoğraf ve videonun karşı tarafta yalnızca bir kez gösterilmesini sağlıyordu. Ancak bu özelliğin çok önemli bir kusuru vardı. Öyle ki tek seferlik görüntüyü alan kullanıcı, ekran görüntüsü alabiliyordu. Bu özellik yayınlandığında, sizleri de bu konuyla ilgili uyarmıştık. WhatsApp'ın son iOS beta sürümü, bu durumun değişmesine çok az bir süre kaldığını gözler önüne seriyor.

Ekran görüntüsü engelleme özelliği işte böyle görünecek!

WABetaInfo tarafından tespit edilen yeni özellik, tek seferlik fotoğraf ve videolarda ekran görüntüsü almayı engelliyor. Kullanıcılar, bu sayede daha güvenli bir şekilde fotoğraf ve videolarını 'tek sefer görüntülenecek' şekilde atabilecekler. Ancak burada güvenliğin tam anlamıyla sağlanamadığını belirtmeden geçmeyelim. Öyle ki karşı taraf, ikincil bir cihaz kullanarak tek seferlik video veya fotoğrafın kaydını alabilir. Bu arada; bu özellik kapsamında telefonlardaki ekran kaydı özelliğinin de engellendiğini belirtelim. Yani WhatsApp, tüm olasılıkları düşünmüş durumda.

WhatsApp yetkilileri, yaklaşmakta olan özellik ile ilgili hiçbir açıklamada bulunmadılar. Haliyle bu özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağına ilişkin bir bilgi sahibi değiliz. Ancak WhatsApp'ın iOS beta sürümü kodlarında tespit edilen özelliğin çok da uzak olmayan bir gelecekte yayınlanacağı düşünülüyor. Üstelik yalnızca iOS değil, Android, web ve masaüstü kullanıcıları da bu özellikten faydalanacaktır.