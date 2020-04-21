WhatsApp, 'Evde Hep Birlikte' Adlı Çıkartma Setini Yayınladı

WhatsApp, Dünya Sağlık Örgütü iş birliğiyle evde kalmanın önemine dikkat çeken yeni çıkartma setini yayınladı. "Evde Hep Birlikte" adlı çıkartma seti, kullanıcıları salgına karşı bilinçlendirme amacı taşıyor.

WhatsApp, 2 milyar kullanıcısına koronavirüs pandemisi sırasında evde kalmanın önemi hakkında ekstra bir hatırlatma yapıyor. Popüler mesajlaşma uygulaması, kullanıcıları tüm dünyayı etkileyen salgına karşı bilinçlendirmek için "Evde Hep Birlikte" adlı bir çıkartma seti oluşturdu.

WhatsApp, çıkartmalar için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile birlikte çalıştığını belirtiyor. Çıkartmalar el yıkama, evden çalışma ve diğer sosyal mesafe kavramlarını konu alıyor. Evde Hep Birlikte çıkartmaları Türkçe'nin yanı sıra, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Rusça, İspanyolca, Arapça, Endonezyaca dil seçenekleriyle geldi.

WhatsApp'tan Evde Kalmanın Önemini Vurgulayan Çıkartmalar

WhatsApp'ın blog yazısında, "İnsanların COVID-19 salgını ve ötesinde bağlantıda kalmasına yardımcı olacak 'Evde Hep Birlikte' çıkartma paketi için Dünya Sağlık Örgütü ile çalışmaktan heyecan duyuyoruz. Çıkartmalar komik, eğitici ve evrensel olarak dil, yaş ve diğer engelleri aşabilir." ifadeleri yer aldı.

Facebook, daha önce de Instagram ve Facebook gibi önde gelen sosyal medya platformlarına evde kalmanın önemine dikkat çeken çıkartmalar ve reaksiyon emojileri getirmişti. Aynı zamanda, WhatsApp'ta koronavirüs salgını hakkında yanlış bilginin yayılımını engellemek için bazı önlemler almıştı.

WhatsApp son dönemde gönderilen mesajlara daha sıkı kontroller ekledi. Kullanıcıların sağlık bilgilerini ve sahte haberler paylaşmalarını önleyen mesajlaşma botları oluşturmak için bazı geliştiricilerle birlikte çalıştı.