Facebook, WhatsApp'taki Bir Özelliğini Instagram'a Getiriyor

Sosyal medya devi Facebook, oldukça popüler farklı bazı platformların da sahibi konumunda bulunuyor. Şirket, bünyesinde barındırdığı bu platformlara ise birbirine benzer özellikler ekleyebiliyor.

Kendisi de sosyal medya platformu olan Facebook, 5 milyardan fazla yüklenen en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve 1 milyardan fazla yüklenen en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Instagram’ın da sahibi konumunda bulunuyor.

Sosyal medya devinin bu kadar çok popüler platforma sahip olmasının arkasında ise zamanında yapılan doğru yatırımlar ve bu platformlara yapılan doğru güncellemeler yer alıyor. Şirket, bu kadar çok popüler platforma sahip olduğu için bir platformun sahip olduğu özelliği bir diğerine rahatlıkla aktarabiliyor. Facebook, işte bu özellik geçişlerinden bir tanesini daha gerçekleştiriyor.

Instagram’a yeni özellik geliyor

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Facebook, birçok popüler sosyal medya platformuna sahip ve bu yüzden WhatsApp, Instagram ve Facebook Messenger arasında birbirine çok benzer özellikler görebiliyoruz. Hâlihazırda WhatsApp’ta olan bir özellik, kullanıcı deneyimini kolaylaştırmak için biraz daha değiştirilmiş bir şekilde Instagram’a geliyor.

Instagram’a gelecek olan bu özellik, WhatsApp’ta da yer alan ve istediğiniz bazı sohbetlerinizi sabitleyebilme özelliğinin bir benzeri oldu. Özelliği ilk keşfeden kişi ise teknoloji dünyasının tersine mühendislik konusunda bilinen isimlerinden Jane Manchun Wong oldu.

Instagram’a gelecek olan bu özellikle birlikte yorumlar sabitlenebilecek ve sayfa sahipleri, dikkatleri o yorumlara çekebilecek. Sabitlenen bu yorumlar daha görünür olabilecekler, ayrıca isterseniz kendi yorumlarınızı isterseniz de başkalarından gelen yorumları sabitleyebileceksiniz.

Bu özellik Instagram için yeni olsa da farklı platformlar da bu özelliği uzun süredir kullanıyordu. Örneğin YouTube, kanal sahiplerinin, videolara gelen yorumların diğerleri tarafından da görülebilmesi için sabitlenmesine izin veriyordu. Peki, siz Instagram’a gelecek olan bu özellikle ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.