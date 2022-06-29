WhatsApp'a Fotoğrafları 'Sansürleme' Özelliği Geliyor

WhatsApp'ın fotoğraf paylaşımı için yeni bir özellik geliştirdiği ortaya çıktı. Henüz ön geliştirme aşamasında olan özellik, gönderilmek istenen fotoğrafların belirli kısımlarının bulanıklaştırılmasını sağlıyor. Bir anlamda kullanıcılar, gönderecekleri fotoğrafların istedikleri bölümünü sansürleyebiliyorlar.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı açığa çıktı. WABetaInfo tarafından keşfedilen özellik, kullanıcılar için önemli bir avantaj sunacak gibi görünüyor. Zira henüz geliştirme aşamasında olan bu özellik sayesinde kullanıcılar, karşı tarafa gönderecekleri fotoğrafların istedikleri bölümünü bulanıklaştırabilecekler.

Aslına bakacak olursak WhatsApp'ın kararlı sürümleri, son dönemlerde yepyeni medya gönderme araçlarına kavuştular. Artık kullanıcılar, gönderdikleri fotoğraflar üzerinde daha etkili düzenlemeler yapabiliyorlar. İşte geliştirilen yeni özellik, bunların en yenisi olarak kayıtlara geçecek. Zira ilk defa bir WhatsApp özelliği, gönderilecek içeriğin sansürlenebilmesine izin verecek.

WhatsApp'ın yeni özelliği işte böyle görünüyor:

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, oldukça kolay bir şekilde kullanılacak. Yukarıdaki fotoğrafta ok ile gösterilen yer alan bulanıklaştırma butonuna dokunduktan sonra, göndereceğiniz fotoğrafın bulanıklaştırmak istediğiniz yerini parmağınızla ayarlayacaksınız. Bu tür bir özellik daha öncesinde yoktu ve üçüncü taraf uygulamalara gerek duyuluyordu. Bazı kullanıcılar ise kalem aracını kullanarak ilgili bölümü karalıyorlardı.

WhatsApp, üzerinde çalıştığı yeni özellikle ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Haliyle bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Aslında, özelliğin beta sürümlere gelip test edilip edilmeyeceği bile meçhul. Önümüzdeki dönemler, WhatsApp'ın bulanıklaştırma aracı için daha belirleyici olacak.