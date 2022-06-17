WhatsApp, yeni gizlilik özelliklerini yayınladı. "Şunlar Hariç Kişilerim..." olarak isimlendirilen yeni gizlilik seçeneği; profil fotoğrafı, durum, hakkında ve son görülme bilgisini rehberdeki bazı kişilerden gizlemeye yarıyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a bazı yeni gizlilik özellikleri eklendi. Eklenen bu yeni özelliklerle kullanıcı deneyimi bir nebze daha iyileştirilmiş oldu. Profil fotoğrafı, son görülme ve WhatsApp durumları için kullanılabilecek seçenekler, artık bilgilerinizi gizlemek istediğiniz kullanıcıları daha kolay bir şekilde seçmenizi sağlayacak.

WhatsApp'taki son görülme zamanı, durumlar ve profil fotoğrafı, bugüne dek 3 seçenekle yönetilebiliyordu. Bu seçenekler "Herkes", "Kişilerim" ve "Hiç Kimse" şeklindeydi. Şimdiyse bunlar arasına "Şunlar Hariç Kişilerim..." seçeneği eklendi. Bu seçenek, bir kullanıcının numarasını telefonunuzdan silmek zorunda olmadan, kişisel bilgilerinizi ve paylaşımlarınızı o kişiden gizlemenizi sağlıyor.

WhatsApp'ın yeni gizlilik seçenekleri böyle görünüyor

Yukarıda paylaştığımız görüntülerde de görebileceğiniz gibi; artık WhatsApp'taki bazı bilgilerinizi rehberinizdeki istediğiniz kişilerden gizleyebileceksiniz. Üstelik bunu yapabilmek için çok da bir şey yapmanıza gerek yok. WhatsApp'ı açtıktan sonra önce Ayarlar, sonra Hesap, sonra da Gizlilik, seçeneklerine dokunun. Daha sonra da "Şunlar Hariç Kişilerim..." seçeneğine dokunduktan sonra bilgilerinizi gizlemek istediğiniz kişileri seçin. İşte her şey bu kadar basit...

WhatsApp'ın yeni gizlilik seçenekleri an itibarıyla tüm kullanıcılara yayınlanmış durumda. Ancak uygulamanız güncel değilse, bu özelliklere ulaşamayabilirsiniz. Eğer seçenekleri görüntüleyemiyorsanız, uygulamanın güncel olduğuna emin olun.