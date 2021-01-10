Sosyal medyada ve özellikle Twitter'da sözde CNN kaynaklı olarak paylaşılan ve WhatsApp'ın tartışma yaratan kararından geri döndüğünü söyleyen iddialar gerçeği yansıtmıyor.

Başta Twitter olmak üzere pek çok mecrada hızla yayılan, kaynağının CNN olduğu söylenen WhatsApp'ın geri adım attığı iddiası şu an için gerçeği yansıtmıyor. WhatsApp tarafından kullanıcılara gönderilen ve kişisel bilgilerin Facebook tarafından işlenmesi için onay isteyen gizlilik sözleşmesi geçerliliğini koruyor. Bir başka deyişle WhatsApp'ın bildirimini kabul etmeyen kullanıcıların hesapları 8 Şubat itibarıyla silinecek.

Sosyal medyada viral olan iddiaların ABD merkezli CNN'in kaynak gösterilmesi, bilgiye olan inanırlığı pekiştirdiği için iddialar hızlı bir şekilde viral oldu. Ancak ne CNN ne de WhatsApp cephesinden söz konusu bilgiyi doğrulayacak açıklamaya ya da habere ulaşılamıyor .

Şimdilik doğrulanamayan iddiaların yer aldığı paylaşımlar şu şekilde:

Yukarıdaki paylaşım dakikalar içerisinde pek çok onaylı Twitter hesabı tarafından da kopyalandı. Alınan etkileşim sayısı, sosyal medyada paylaşılan haberleri -belirtilen kaynak ne olursa olsun- teyit etmemiz gerektiğinin bir göstergesi oldu.

WhatsApp geri adım atabilir mi?