Başta Twitter olmak üzere pek çok mecrada hızla yayılan, kaynağının CNN olduğu söylenen WhatsApp'ın geri adım attığı iddiası şu an için gerçeği yansıtmıyor. WhatsApp tarafından kullanıcılara gönderilen ve kişisel bilgilerin Facebook tarafından işlenmesi için onay isteyen gizlilik sözleşmesi geçerliliğini koruyor. Bir başka deyişle WhatsApp'ın bildirimini kabul etmeyen kullanıcıların hesapları 8 Şubat itibarıyla silinecek.
Sosyal medyada viral olan iddiaların ABD merkezli CNN'in kaynak gösterilmesi, bilgiye olan inanırlığı pekiştirdiği için iddialar hızlı bir şekilde viral oldu. Ancak ne CNN ne de WhatsApp cephesinden söz konusu bilgiyi doğrulayacak açıklamaya ya da habere ulaşılamıyor.
Şimdilik doğrulanamayan iddiaların yer aldığı paylaşımlar şu şekilde:
Yukarıdaki paylaşım dakikalar içerisinde pek çok onaylı Twitter hesabı tarafından da kopyalandı. Alınan etkileşim sayısı, sosyal medyada paylaşılan haberleri -belirtilen kaynak ne olursa olsun- teyit etmemiz gerektiğinin bir göstergesi oldu.
WhatsApp geri adım atabilir mi?
Facebook'un WhatsApp için aldığı bu kararın geri dönüşü şimdilik oldukça zor görünüyor. Çünkü şirket, zaten 2016 yılından bu yana kullanıcılardan veri topluyor, bu verileri hedefli reklamcılık sistemi için kullanıyordu. 2021 itibarı ile değişen tek şey, kullanıcıların onayını istemesi oldu. Peki Facebook, zaten yaptığı bir faaliyet için neden kullanıcılardan onay almak zorunda kaldı? Bu da ABD başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde onaylanan yeni yasalarla ilişkili bir durum. Devletler, artık kullanıcı verilerinin bilgileri olmadan ve açık şekilde onayları alınmadan işlenmesine izin vermeyecek hukuki önlemler alıyorlar.