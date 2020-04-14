Çalışmalarını hızlandıran WhatsApp geliştirici ekibi, uygulamanın hem Android hem de iOS için beta sürümlerini güncelledi. Yayınlanan güncelleme, her iki platforma da pek çok yeni özellik kazandırıyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp çok hızlı bir sürecin içerisine girmiş durumda. Uygulamanın geliştiricileri, artık neredeyse gün aşırı beta sürüm güncellemesi yapıyorlar ve yapılan her güncelleme, WhatsApp'a gelecek yeni özellikleri gözler önüne seriyor. Geliştiriciler, çoğu zaman iOS ve Android için farklı zamanlarda sürüm güncellemeleri yapıyor olsalar da bu kez her iki platform için de birer güncelleme sundular.

WhatsApp'ın yeni beta sürümleri, iki farklı ekosistem için farklı özellikler sunuyor. Fakat bu özelliklerin bir süre sonra birleşmesi ve her iki platformun da hemen hemen aynı özelliklere sahip olması bekleniyor. Dilerseniz şimdi, WhatsApp'ın son beta sürümlerindeki yeni özelliklerine platformlar bazında ayrı ayrı bakalım.

WhatsApp'ın Android platformu için sunduğu son beta güncellemesinin getirdiği yenilikler

Geliştiriciler, WhatsApp'ın Android platformu için geliştirilen versiyonunun beta sürümünü güncelleyerek "2.19.332"ye yükselttiler. Bu yükseltme, WhatsApp'ın Android sürümünün kısa bir süre sonra şu özelliklere sahip olacağını gösteriyor;

Engellenen kişilerin bildirimi

WhatsApp'ın beta sürümde sunulan yeni özelliği, ilk bakışta heyecanlandırıyor olsa da aslında durum, düşündüğünüz gibi değil. Öyle ki WhatsApp'ın yeni özelliği, engellediğiniz bir kişi sohbete girdiğiniz zaman yeni bir bildirim balonu olarak karşınıza çıkıyor. Bu bildirim balonunda ilgili kişiyi engellediğiniz ifade ediliyor. Ancak bu balon, sadece size gösteriliyor. Yani engellemiş olduğunuz kişinin bu bildirim balonunu görmesi mümkün değil.

Engellenen kişilerin kategorize edilmesi

WhatsApp zaten uzun bir süredir engellediğiniz kişileri gösteren bir menüye sahip. Ancak bundan sonra bu menü, daha işlevsel bir hale gelecek. Şöyle ki; WhatsApp'ın yeni özelliği engellediğiniz kişileri kategorilere ayırıyor. Yani engellediğiniz kişi normal bir bireyse ayrı bir kategoriye alınıyor, bir business hesabıysa ayrılıyor. Bu işlem otomatik olarak yapılacak ve sizin bu özellik için herhangi bir ayar yapmanıza gerek olmayacak.

WhatsApp'ın iOS platformu için sunduğu son beta güncellemesinin getirdiği yenilikler

Görünen o ki WhatsApp geliştiricileri, son beta sürüm güncellemesinde Android'den ziyade iOS'a yoğunlaşmış durumdalar. Çünkü WhatsApp'ın iOS için geliştirilen "2.19.120.20" kodlu yeni beta sürümü, uygulamaya Android'e göre daha fazla özellik kazandırıyor. İşte o özellikler;

Açılış ekranındaki tasarım değişikliği

WhatsApp'ın sahibi olan Facebook'un bir süredir WhatsApp ve Instagram üzerinden reklam çalışmaları yaptığı biliniyor. Bu bağlamda şirket, kısa bir süre önce kullanıcıların hizmetine sunduğu açılış ekranının genel tasarımını değiştirdi ve "from Facebook" (Facebook'tan WhatsApp) ibaresini açılış ekranına ekledi. Bu özellik, Android platformuna birkaç gün önce gelmişti. Artık iOS kullanıcıları için de benzer bir durum mevcut.

Ayarlar menüsündeki tasarım değişikliği

Açılış ekranına eklenen "Facebook'tan WhatsApp" ibaresinin benzer tasarımı, uygulamanın "Ayarlar" menüsüne de eklenmiş durumda. Facebook, şirketin ismini daha da büyüterek geçmişini unutturmaya çalışıyor gibi görünüyor.

Mesajlaşma arayüzündeki genel tasarım değişiklikleri

WhatsApp geliştiricileri, uygulamanın iOS sürümünün genelinde tasarım değişiklikleri yapmış durumdalar. Bu değişiklikler karşımıza hem mesajlaşma ekranında hem de grup veya sohbetlerle ilgili bilgilerde karşımıza çıkıyor.

WhatsApp'ın profil fotoğrafları olmayan kişi ve grup görselleri, eskiden daha demode bir görünüme sahipti. Ancak son sürümle birlikte görsellik ciddi anlamda değişiyor ve modern bir yapıya kavuşuyor. Fakat WhatsApp'ın iOS için sunduğu son beta sürümdeki tasarım değişiklikleri sadece bununla sınırlı değil. WhatsApp'ın okundu bildirimleri de artık daha farklı bir şekilde görünüyor.

Daha fazla cihazdan giriş yapabilmek için gönderilen bildirimler

WhatsApp'ın bir süredir zaten bir hesabın birden fazla cihazda kullanılabilmesi için çalıştığı biliniyor. Son iOS beta sürümüyle ortaya çıkan bu özellik, WhatsApp'ın konuyla ilgili çalışmalarının sürdüğünü ve ilerlemelerin kaydedildiğini gösteriyor. Çünkü WhatsApp artık, başka bir cihazdan giriş yapılmak istendiğinde "Numaranız için WhatsApp kayıt kodu istendi." şeklinde bir bildirim gönderiyor. Bu bildirime tıklandığında ise karşımıza şu ekran çıkıyor;

Numaranız için kayıt kodu istendi. Eğer bunu siz yapmadıysanız bu kodu kimseyle paylaşmayın.

Yeni Bağlam Menüsü özelliği, 2.20.50 beta sürümünde etkinleştirildi:

Yeni 2.20.50.21 güncellemesini alan WhatsApp, iOS 13’teki sohbetlerde ve gruplarda yer alan özel menüleri değiştirerek yeni Bağlam Menüsü özelliğini etkinleştirdi. Özellik, önceki 2.20.40 ve 2.20.41 sürümleriyle geri dönmüştü ancak WhatsApp’ın paylaşım sayfasına neden olan bir sorun yüzünden geçici olarak kaldırılmıştı.

WhatsApp'ın bu yeni özelliklerinin kullanıma ne zaman sunulacağı şu an için bilinmiyor. Geliştirici ekibin yapacağı testlerde bir sorun yaşanmadığı takdirde tüm kullanıcılar, WhatsApp'ın yeni özelliklerini kullanmaya başlayabilecekler.