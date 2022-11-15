WhatsApp'ın yeni sürümüyle kendi kendine mesaj atabilme özelliği kullanıcılara sunulmaya başladı. Böylelikle WhatsApp, bundan sonra not defteri gibi kullanılabilecek.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bundan birkaç ay önce pek çok kullanıcı için ihtiyaç haline gelen bir özellik ile gündeme geldi. Bu özellik, kullanıcıların kendilerine mesaj gönderebilmelerine imkan tanıyordu. Evet; artık arkadaşlarınızla WhatsApp sohbetlerinizi not defteri gibi kullanmanıza gerek kalmayacak.

Bugünse konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. WhatsApp, birkaç ay önce test aşamasına kadar getirdiği yeni özelliği tüm kullanıcılara sunmaya başladı. WhatsApp'ın 22.23.74 kodlu iOS sürümü ile 2.22.23.77 kodlu Android sürümüne güncelleme yapan bazı kullanıcılar, kendi kendine mesaj atma özelliğini aktif olarak kullanmaya başladılar. (Özellik henüz tüm kullanıcılara ulaşmamış durumda.)

WhatsApp'ın yeni özelliği işte böyle görünüyor:

Yeni özellik ile birlikte WhatsApp ana sayfadaki 'yeni sohbet' butonuna dokunup kişi listenizi açtığınızda en üstte kendi numaranızı ve yanında '(Siz)' ibaresini görüyorsunuz.

WhatsApp'ta kendinize gönderdiğiniz bir mesaj, tek bir kez gösterilecek:

WhatsApp'ta kendinize bir mesaj gönderip sonra da sohbet sayfası içine girerseniz, mesajın tek bir adet gönderildiğini göreceksiniz. Yani diğer kullanıcılarla olan sohbetlerdeki gibi gelen ve giden mesajlar şeklinde bir ayrım olmayacak.

Sohbet listelerinizin olduğu sayfa değişmeyecek!

Kendinize mesaj göndermeniz durumunda, sohbetlerin bulunduğu sayfada kendi profilinizi de göreceksiniz. Ancak bu sayfada kullanımı deneyimini değiştiren hiçbir şey yok. Kendi kendinize sohbetiniz, diğer sohbetlerle ile aynı yerde bulunacak. Eğer isterseniz, profilinizi sabitleyip sohbet sayfasının en üst sırasına yerleştirebilirsiniz.

Peki daha önce kendimize nasıl mesaj gönderiyorduk?

Daha önce WhatsApp'ta kendimize mesaj göndermek için dolaylı bir yolu tercih etmemiz gerekiyordu. Bunun için normalde bir kişiye ya da gruba doğrudan mesaj atmak üzere kullandığımız 'wa.me' bağlantısından yararlanıyorduk. Kendimize mesaj göndermek için de "wa.me//905XXXXXXXXX" bağlantısını tarayıcıda açıyor ve 'Sohbete başla' seçeneğine tıklıyorduk.

WhatsApp'ın kendi kendine mesaj gönderme özelliği şu an için dağıtım aşamasında. Yeni özelliğin kısa bir süre içerisinde tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.