WhatsApp, 'Kendi Kendine Mesaj Atma' Özelliğini Yayınladı (Arkadaşları Not Defteri Olarak Kullanma Devri Bitti)

2 dk okuma süresi
53
9
4
1
1
WhatsApp'ın yeni sürümüyle kendi kendine mesaj atabilme özelliği kullanıcılara sunulmaya başladı. Böylelikle WhatsApp, bundan sonra not defteri gibi kullanılabilecek.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bundan birkaç ay önce pek çok kullanıcı için ihtiyaç haline gelen bir özellik ile gündeme geldi. Bu özellik, kullanıcıların kendilerine mesaj gönderebilmelerine imkan tanıyordu. Evet; artık arkadaşlarınızla WhatsApp sohbetlerinizi not defteri gibi kullanmanıza gerek kalmayacak.

Bugünse konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. WhatsApp, birkaç ay önce test aşamasına kadar getirdiği yeni özelliği tüm kullanıcılara sunmaya başladı. WhatsApp'ın 22.23.74 kodlu iOS sürümü ile 2.22.23.77 kodlu Android sürümüne güncelleme yapan bazı kullanıcılar, kendi kendine mesaj atma özelliğini aktif olarak kullanmaya başladılar. (Özellik henüz tüm kullanıcılara ulaşmamış durumda.)

WhatsApp'ın yeni özelliği işte böyle görünüyor:

WhatsApp

Yeni özellik ile birlikte WhatsApp ana sayfadaki 'yeni sohbet' butonuna dokunup kişi listenizi açtığınızda en üstte kendi numaranızı ve yanında '(Siz)' ibaresini görüyorsunuz.

WhatsApp'ta kendinize gönderdiğiniz bir mesaj, tek bir kez gösterilecek:

WhatsApp yeni özellik

WhatsApp'ta kendinize bir mesaj gönderip sonra da sohbet sayfası içine girerseniz, mesajın tek bir adet gönderildiğini göreceksiniz. Yani diğer kullanıcılarla olan sohbetlerdeki gibi gelen ve giden mesajlar şeklinde bir ayrım olmayacak

Sohbet listelerinizin olduğu sayfa değişmeyecek!

Whatsapp ana saayfa

Kendinize mesaj göndermeniz durumunda, sohbetlerin bulunduğu sayfada kendi profilinizi de göreceksiniz. Ancak bu sayfada kullanımı deneyimini değiştiren hiçbir şey yok. Kendi kendinize sohbetiniz, diğer sohbetlerle ile aynı yerde bulunacak. Eğer isterseniz, profilinizi sabitleyip sohbet sayfasının en üst sırasına yerleştirebilirsiniz. 

Peki daha önce kendimize nasıl mesaj gönderiyorduk?

whatsapp

Daha önce WhatsApp'ta kendimize mesaj göndermek için dolaylı bir yolu tercih etmemiz gerekiyordu. Bunun için normalde bir kişiye ya da gruba doğrudan mesaj atmak üzere kullandığımız 'wa.me' bağlantısından yararlanıyorduk. Kendimize mesaj göndermek için de "wa.me//905XXXXXXXXX" bağlantısını tarayıcıda açıyor ve 'Sohbete başla' seçeneğine tıklıyorduk.
İLGİLİ HABER

WhatsApp Hesabınızı Aynı Anda Farklı Cihazlarda Kullanabileceğiniz "Eşlikçi" Özelliği Kullanıma Sunuldu

WhatsApp'ın kendi kendine mesaj gönderme özelliği şu an için dağıtım aşamasında. Yeni özelliğin kısa bir süre içerisinde tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

Amazon'da İndirime Giren Teknolojik Ürün Tavsiyeleri
Kaynak : https://wabetainfo.com/whatsapp-is-working-on-showing-up-your-own-chat-on-linked-devices/
53
9
4
1
1
Emoji İle Tepki Ver
53
9
4
1
1

Sponsorlu

Amazon'da İndirime Giren Teknolojik Ürün Tavsiyeleri
En Güncel Haberler