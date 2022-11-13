Android akıllı telefonlarında WhatsApp kullanan kişiler, beta testlerine katılmaları durumunda uzun süredir beklenen eşlikçi uygulamaya erişebilecek. Böylece uygulama tabletlerde de kullanılabilecek.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile birlikte WhatsApp, Android tabletlere de geleceğini açıklamıştı. Uzun süren bekleyişin ardından bazı Android beta test kullanıcıları, eşlikçi uygulama (Companion App) özelliğine erişmeye başladı.

Geçtğimiz ay yapılan duyuru ile birlikte artık Android kullanıcılarının, var olan hesaplarına aynı anda başka Android telefonlar ve tabletler üzerinden de erişebilecekleri bir versiyonun geleceğini öğrenmiştik. Şimdilik resmi bir çıkış tarihi olmasa da bu yeni özellik, bir noktada tüm cihazlar tarafından desteklenir hale gelecek. Bu sürecin bir adımı olarak bazı beta kullanıcıları özelliği test etmeye başladı.

Beta kullanıcıları özelliği test etmeye başladı

Yeni özellik sadece tabletleri değil, farklı Android akıllı telefonları da kapsayacak. Yani iki akıllı telefonunuz varsa, aynı WhatsApp hesabını iki farklı cihazda birden kullanabileceksiniz. Özelliğe erişiminiz olup olmadığını kontrol etmek ise oldukça kolay. Ayarlar kısmının altında “cihaz bağla” seçeneğini görüyorsanız, hesabınızı ikinci bir cihazda kullanabilirsiniz.

Hesabınızı yeni bir cihazda kullanmaya başladığınızda, sohbet geçmişiniz iki cihaz arasında senkronize edilecek. Şu anda özellik Beta aşamasında olduğu için bazı özellikler henüz kullanılamıyor olabilir. Örneğin canlı konum ya da etiketler senkronize olmayabilir.

WhatsApp hesabını şu anda eş zamanlı olarak dört farklı cihazda kullanabilmek mümkün. Yani ikiden fazla Android akıllı telefonda hesaba yetişmek mümkün olabiliyor. Ayrıca kullanılan tüm cihazlarda mesajlaşmalar uçtan uca şifreleniyor. Özelliğin önümüzdeki dönemde tüm kullanıcılara açılması bekleniyor. Android bir akıllı telefona sahipseniz ve beta testlerine katılıyorsanız, uygulamayı en güncel versiyona güncelleyerek eşlikçi cihaz özelliğini kullanabilirsiniz.