Meta, WhatsApp'ın belli ülkelerde kullanılabilen yapay zekâ özelliklerine çok kullanışlı bir yenilik getiriyor. Kullanıcılar, artık yapay zekâ özellikleri için şirketin Llama dil modelleri arasında seçim yapabilecekler.

Yapay zekâ konusunda dünyanın en önde gelen şirketlerinden olan Meta, modellerini Instagram’dan WhatsApp’a kadar tüm uygulamalarına entegre etmeye çalışıyordu. Şimdi ise WhatsApp’taki yapay zekâ özellikleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Meta AI, WhatsApp üzerinden bir süredir belli ülkelerde kullanılabiliyordu. Bize henüz gelmemiş olsa da şirketin yaptığı güncellemeleri sizlerle paylaşıyoruz. WABetaInfo tarafından uygulamanın son betasında fark edilen değişiklik de bunlardan biri. Şirket, yakında kullanıcılara istediği modeli seçme imkânı tanıyacak.

Meta’nın Llama dil modelleri arasında seçim yapılabilecek

WhatsApp’ın yapay zekâ özellikleri, Meta’nın “Llama” ismini verdiği dil modellerinden güç alıyordu. Tabii ki tıpkı ChatGPT’de nasılsa (GPT-4o, GPT 3.5 gibi) Llama’nın da farklı versiyonları var. İşte yeni özellik de tam olarak buna yönelik.

Kullanıcılar, yakında kendi ihtiyaçlarına göre istedikleri Llama dil modelini seçebilecekler. Böylece yapay zekâ ile olan etkileşimleri bir üst seviyeye çıkacak. Örneğin bir model daha hızlı cevaplar verebilirken bir başka modeli ise daha karmaşık komutlar için kullanmak mümkün olacak.

Varsayılan modelin, hızlı ve basit işlemler için Llama 3-70B olduğunu belirtelim. Bunun dışında daha gelişmiş bir versiyon olan Llama 3-405B’ye de erişmek mümkün olacak. Ancak bu modele erişimde haftalık sınır olacağını da unutmamak gerekiyor. Yani sadece belli sayıda komutla kullanılabilecek. Sonrasında ise sınırsız kullanım sunan 3-70B’ye dönülecek.

WhatsApp’ın dil modeli değiştirme özelliği şimdilik ABD’de test ediliyor. Çıkış tarihi belli değil. Meta’nın WhatsApp’taki yapay zekâ özelliklerini ülkemizdeki kullanıcılara ne zaman sunacağını da hâlâ bilmiyoruz.