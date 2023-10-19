WhatsApp, fotoğraflar ve videolarda gördüğümüz tek seferlik mesaj özelliğini ses kayıtları için de getirmeyi planlıyor. Özellik, ses kayıtlarının bir kez dinlenildikten sonra kaybolmasını sağlayacak.

WhatsApp, geçtiğimiz yıllarda tek seferlik fotoğraf veya video göndermemizi sağlayan bir özellik tanıtmıştı. Bu özellik, fotoğraflı mesajların belli bir saniye boyunca görüntülenmesine ve daha sonrasına kapanmasına olanak tanıyordu.

Şimdi ise benzer bir yeniliğin sesli mesajlar için geleceği ortaya çıktı. Özellik, uygulamanın Android ve iOS beta sürümünde WABetaInfo tarafından fark edildi.

Yalnızca bir kez dinlenebilen ses kaydı gönderebileceksiniz

Yeni gelecek özellikle artık sesli mesajlar tek seferlik görüntülenebilecek. Yani ses kaydı, gönderdiğiniz kişi veya kişiler tarafından dinlenildikten sonra kaybolacak. Ekran görüntülerine baktığımızda, tek seferlik sesli mesajların ses kaydı yaparken yan tarafta çıkacak bir buton yoluyla kullanılabileceğini görüyoruz. İçinde rakam yer alan bu kısma basıldığında ses kaydı bir kez görüntülenebilir olacak.

Ancak sesli mesajı gönderen kişi de bir defadan sonra tekrar dinleyemeyecek. Ses kaydı gönderenlerin kendi sesini tekrar tekrar dinleyip kontrol ettiğini biliyoruz. Kaybolan mesajlarda maalesef bu mümkün olmayacak. Aynı zamanda gönderdiğiniz kişi de dinlerken yanlışlıkla kapatırsa mesaja tekrar ulaşamayacak. WhatsApp’ın bu konularda değişiklikler yapıp yapmayacağını özellik çıktığında göreceğiz.

Kaybolan sesli mesajların kullanışlı olabileceğini söylemek mümkün. Ses kaydı göndermek, son yıllarda ciddi oranda popülerleşti. İnsanlar arama yapmak yerine bu tarz mesajları tercih edebiliyor. Bu yüzden tek seferlik mesaj göndermek sevindirici olabilir. Ayrıca şifreler, kart bilgileri veya özel konular gibi hassas bilgileri paylaşırken de yararlı ve güvenli olacağını söyleyebiliriz.

WhatsApp, kaybolan sesli mesajlar özelliğini şu sıralarda test ediyor. Ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağı ise bilinmiyor.