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WhatsApp'a Mesaj Zamanlama Özelliği Geliyor (Yakınlarınızın Doğum Gününü Artık Kaçırmayacaksınız)

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WhatsApp, mesaj, fotoğraf ve videoları ileri bir tarihe planlamayı sağlayan mesaj zamanlama özelliğini Android beta sürümünde kullanıma sundu.

WhatsApp'a Mesaj Zamanlama Özelliği Geliyor (Yakınlarınızın Doğum Gününü Artık Kaçırmayacaksınız)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcıların uzun süredir sabırsızlıkla beklediği "mesaj zamanlama" özelliğini nihayet kullanıma sunuyor.

Android beta sürümünde test edilmeye başlanan bu yeni özellik; metin mesajları, fotoğraflar, videolar ve bağlantıların belirlenen ileri bir tarih ve saatte otomatik olarak gönderilmesine imkân tanıyor. Üstelik gönderim anında cihazınız çevrim dışı olsa veya uygulama kapalı kalsa dahi uçtan uca şifreleme güvencesiyle mesajınız hedefine ulaşıyor.

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WhatsApp'a Mesaj Zamanlama Özelliği Geliyor (Yakınlarınızın Doğum Gününü Artık Kaçırmayacaksınız)
2

WhatsApp'ta mesajlar nasıl zamanlanacak?

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Özelliği kullanmak oldukça pratik. Bir metin veya bağlantı yazdıktan sonra klasik gönder butonuna doğrudan basmak yerine butona basılı tutmak gerekiyor. Açılan menüden mesajın iletilmesi istenen tarih ve saat kolayca belirlenebiliyor. Zamanlanan mesaj anında iletilmiyor, vakti geldiğinde sistem tarafından otomatik olarak sohbete düşüyor.

Zamanlama özelliği yalnızca düz metinlerle sınırlı değil. Galeri üzerinden seçilen fotoğraf ve videolar da aynı yöntemle, yani gönder butonuna basılı tutularak ileri bir tarihe planlanabiliyor ancak mevcut sürümde her seferinde yalnızca tek bir medya dosyası zamanlanabiliyor, yani çoklu medya gönderimi henüz desteklenmiyor. Kullanıcılar dilerseler çizim ve düzenleme ekranında fotoğraf üzerine açıklama ekleyip ardından zamanlama yapabiliyor.

WhatsApp, zamanlama aralığı için esnek ve dengeli bir süre tanıyor. En erken mevcut zamandan en az 10 dakika sonrası, en geç ise 14 gün sonrasına planlama yapılabiliyor. Bu sayede gün içindeki önemli bir hatırlatmayı planlayabileceğiniz gibi sevdiklerinizin iki hafta sonraki doğum günü kutlamalarını da şimdiden hazırlayabilirsiniz.

Google Play Store üzerinden sunulan en güncel Android beta sürümüyle sınırlı sayıda test kullanıcısına açılan özellik, kademeli olarak dağıtılıyor. Özelliğe henüz erişemeyen kullanıcıların önümüzdeki haftalarda gelecek güncellemeleri beklemesi gerekiyor. Karşı tarafın beta kullanıcısı olmaması ise mesajı almasına engel teşkil etmiyor.

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