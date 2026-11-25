Meta, yapay zekâ asistanı Muse'u Instagram DM'lere entegre ederek gönderi analizi, içerik düzenleme ve akıllı planlama özelliklerini kullanıma sundu.

Meta, yapay zekâ asistanı Muse'u doğrudan Instagram direkt mesajlarına (DM) entegre ettiğini duyurdu.

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Bu yenilik sayesinde kullanıcılar, artık ayrı bir uygulamaya geçiş yapmadan Instagram üzerinden yapay zekâ ile sohbet edebilecek, karşılaştıkları içerikler hakkında bilgi alabilecek ve kaçırdıkları mesajları özetleyebilecek.

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Sohbet içi asistan ve öne çıkan yeni özellikler

Yeni entegrasyon, kullanıcıların yapay zekâ ile etkileşim kurmak için Instagram ve Muse uygulamaları arasında geçiş yapma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Kullanıcılar artık beğendikleri bir gönderiyi doğrudan Muse ile paylaşarak aksiyon almasını isteyebiliyor. Örneğin bir gönderideki kafeyi seyahat planına eklemek veya görülen bir ayakkabı için indirim fırsatlarını bulmak mümkün hâle geliyor. Instagram üzerinden Muse ile yapılan bu görüşmeler, ana Muse uygulamasında da yan sohbet olarak görüntülenebiliyor.

Meta ayrıca kullanıcıların Instagram'da kaydettikleri gönderiler ve Reels videoları için de yeni yapay zekâ araçları sundu. Kullanıcılar Muse'dan kaydettikleri içerikleri özel koleksiyonlar hâlinde düzenlemesini, bir yemek tarifi videosunu alışveriş listesine dönüştürmesini, seyahat videolarından gezi rotası çıkarmasını veya moda videolarına göre kombin önerileri sunmasını isteyebilecek. Kaydetme butonuna basıldığında ekranda belirecek yönlendirme ile bu özelliklere kolayca erişilebilecek.