Fotoğraf Paylaşırken Kalite Kaybı Bitiyor: WhatsApp’a Android Kullanıcılarını Çok Sevindirecek Bir Özellik Geliyor

WhatsApp, Android’de fotoğraf ve videoları sıkıştırmadan göndermek için yeni bir seçenek test ediyor.

WhatsApp’ta bir fotoğrafı HD kalitesinde göndermek, dosyanın karşı tarafa hiç değişmeden ulaştığı anlamına gelmiyor. Uygulama bu seçenekte de hafif bir sıkıştırma yapıyor. Özellikle yüksek çözünürlüklü çekimlerde ayrıntıları korumak isteyenler için HD ayarı her zaman yeterli olmuyor.

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Google Play Store üzerinden dağıtılan Android beta sürümünde ortaya çıkan “Orijinal” seçeneği ise fotoğraf ve videoları telefonda kayıtlı oldukları hâliyle göndermeyi sağlayacak. Kullanıcılar, gönderim öncesindeki çizim ve önizleme ekranından bu üçüncü kalite seçeneğini işaretleyebilecek. Dosyayı belge olarak eklemeye gerek kalmayacak.

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Orijinal kalite seçeneği WhatsApp Plus’a özel olabilir

Standart, HD ve Orijinal seçenekleri arasındaki fark, dosyaya ne kadar müdahale edildiği. Standart ayar, daha hızlı gönderim için dosyayı küçültüyor. HD daha fazla ayrıntıyı korusa da sıkıştırmayı tamamen kaldırmıyor. Orijinal seçildiğinde ise fotoğraf veya video, alıcıya gönderenin cihazında kayıtlı olduğu biçimiyle ulaşıyor.

Meta, bu yeni seçeneği yalnızca WhatsApp Plus abonelerine sunmayı planlıyor. Yani ücretli olması beklenen, sıkıştırmadan dosya göndermenin kendisi değil; bunu doğrudan medya önizleme ekranından yapabilmek.

Abonelik almayanlar da fotoğraf ve videolarını kalite kaybı olmadan paylaşmaya devam edebilecek. Bunun için sohbet penceresinden dosyayı belge olarak eklemeleri gerekecek.