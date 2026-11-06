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Fotoğraf Paylaşırken Kalite Kaybı Bitiyor: WhatsApp’a Android Kullanıcılarını Çok Sevindirecek Bir Özellik Geliyor

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WhatsApp, Android’de fotoğraf ve videoları sıkıştırmadan göndermek için yeni bir seçenek test ediyor.

Fotoğraf Paylaşırken Kalite Kaybı Bitiyor: WhatsApp’a Android Kullanıcılarını Çok Sevindirecek Bir Özellik Geliyor
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

WhatsApp’ta bir fotoğrafı HD kalitesinde göndermek, dosyanın karşı tarafa hiç değişmeden ulaştığı anlamına gelmiyor. Uygulama bu seçenekte de hafif bir sıkıştırma yapıyor. Özellikle yüksek çözünürlüklü çekimlerde ayrıntıları korumak isteyenler için HD ayarı her zaman yeterli olmuyor.

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Google Play Store üzerinden dağıtılan Android beta sürümünde ortaya çıkan “Orijinal” seçeneği ise fotoğraf ve videoları telefonda kayıtlı oldukları hâliyle göndermeyi sağlayacak. Kullanıcılar, gönderim öncesindeki çizim ve önizleme ekranından bu üçüncü kalite seçeneğini işaretleyebilecek. Dosyayı belge olarak eklemeye gerek kalmayacak.

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Fotoğraf Paylaşırken Kalite Kaybı Bitiyor: WhatsApp’a Android Kullanıcılarını Çok Sevindirecek Bir Özellik Geliyor
WA_ORIGINAL_QUALITY_MEDIA_SHARING_WHATSAPP_PLUS_ANDROID

Orijinal kalite seçeneği WhatsApp Plus’a özel olabilir

WA_ORIGINAL_QUALITY_MEDIA_SHARING_WHATSAPP_PLUS_ANDROID

Standart, HD ve Orijinal seçenekleri arasındaki fark, dosyaya ne kadar müdahale edildiği. Standart ayar, daha hızlı gönderim için dosyayı küçültüyor. HD daha fazla ayrıntıyı korusa da sıkıştırmayı tamamen kaldırmıyor. Orijinal seçildiğinde ise fotoğraf veya video, alıcıya gönderenin cihazında kayıtlı olduğu biçimiyle ulaşıyor.

Meta, bu yeni seçeneği yalnızca WhatsApp Plus abonelerine sunmayı planlıyor. Yani ücretli olması beklenen, sıkıştırmadan dosya göndermenin kendisi değil; bunu doğrudan medya önizleme ekranından yapabilmek.

Abonelik almayanlar da fotoğraf ve videolarını kalite kaybı olmadan paylaşmaya devam edebilecek. Bunun için sohbet penceresinden dosyayı belge olarak eklemeleri gerekecek.

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