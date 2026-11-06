Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Instagram'ın Video Düzenleme Uygulaması Edits, Mac İçin Kullanıma Sunuldu

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Instagram, içerik üreticilerine profesyonel kurgu araçları sunan Edits uygulamasının Mac sürümünü resmî olarak yayınladı.

Instagram'ın Video Düzenleme Uygulaması Edits, Mac İçin Kullanıma Sunuldu
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Instagram, popüler video düzenleme uygulaması Edits'i masaüstüne taşıyarak Mac kullanıcılarının beğenisine sundu.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Meta tarafından yapılan açıklamaya göre masaüstü sürümü, içerik üreticilerinin mobil ekranlara sığmayan çok daha kapsamlı ve iddialı projeleri kolaylıkla hayata geçirmelerine olanak tanıyacak.

İçerikten Görseller

Instagram'ın Video Düzenleme Uygulaması Edits, Mac İçin Kullanıma Sunuldu
gorsel_20261106_105325

Geniş ekranda gelişmiş kurgu araçları

gorsel_20261106_105325

Masaüstündeki Edits, mobil sürümün temel yapısını korurken geniş ekran alanının sağladığı avantajlardan sonuna kadar yararlanıyor. Kullanıcılar birden fazla video klibi ile ses parçasını birleştirebiliyor, zengin ses kütüphanesinden müzik ekleyebiliyor ve çeşitli görsel efektleri projelerine uygulayabiliyor.

Meta yayımladığı blog yazısında yeni masaüstü düzenleyicisinin çok kanallı zaman çizelgesi, dinamik geçişler için anahtar kareler ve ritme duyarlı hassas kesimler sağlayan net ses dalga formları sunduğunu belirtti. Bölme, kesme ve kırpma işlemlerini çok daha pratik kılan uygulamada renk çarkları, log dönüşümleri ve eğriler sayesinde profesyonel renk düzenlemeleri yapılabiliyor. Uygulama ayrıca özel klavye kısayollarını ve kişiselleştirilmiş yazı tiplerini de destekliyor.

Mobil versiyonda olduğu gibi, Mac uygulamasında da hazırlanan videolar herhangi bir filigran olmadan dışa aktarılabiliyor. İçerik üreticileri, kurguladıkları videoları uygulamadan ayrılmak zorunda kalmadan doğrudan Instagram üzerinden paylaşabiliyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Uygulama / Yazılım Kategorisinde En Çok Okunanlar

8 GB RAM'e Sahip Bir Bilgisayar Kullanıyorsanız Microsoft'un Size Bir Müjdesi Var

8 GB RAM'e Sahip Bir Bilgisayar Kullanıyorsanız Microsoft'un Size Bir Müjdesi Var

YouTube'dan Instagram'ı Titretecek Hamle: Gizli "Tamba" Projesi Sızdırıldı!

YouTube'dan Instagram'ı Titretecek Hamle: Gizli "Tamba" Projesi Sızdırıldı!

Spotify Premium Kullanıcılarına Kötü Haber! Yeni Özellik İçin Ek Para Ödemeniz Gerekebilir!

Spotify Premium Kullanıcılarına Kötü Haber! Yeni Özellik İçin Ek Para Ödemeniz Gerekebilir!

YouTube’da Yeni Can Sıkıcı Problem: Videolar Kendi Kendine Tam Ekrandan Çıkıyor

YouTube’da Yeni Can Sıkıcı Problem: Videolar Kendi Kendine Tam Ekrandan Çıkıyor

WhatsApp Artık Son Fotoğraf ve Videolarınızı Göndermek İçin Önermeye Başlayacak

WhatsApp Artık Son Fotoğraf ve Videolarınızı Göndermek İçin Önermeye Başlayacak

Onlyfans Nedir? Nasıl Üye Olunur? Ücretli mi?

Onlyfans Nedir? Nasıl Üye Olunur? Ücretli mi?

YouTube Yorumlarına GIF ve Görsel Desteği Geliyor: Tarih Ortaya Çıktı!

YouTube Yorumlarına GIF ve Görsel Desteği Geliyor: Tarih Ortaya Çıktı!

WhatsApp'tan Mesajlaşmayı Kolaylaştıran Yeni Özellik: "Akıllı Metin Eylemleri"

WhatsApp'tan Mesajlaşmayı Kolaylaştıran Yeni Özellik: "Akıllı Metin Eylemleri"

Instagram

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

Samsung, "iPhone Duo" ile Âdeta Dalga Geçti: "Deneyim Bu Yüzden Önemli"

Samsung, "iPhone Duo" ile Âdeta Dalga Geçti: "Deneyim Bu Yüzden Önemli"

Dacia Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Sandero Stepway ve Jogger'a Zam!

Dacia Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Sandero Stepway ve Jogger'a Zam!

Volvo Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: XC60'ta 218 Bin TL İndirim!

Volvo Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: XC60'ta 218 Bin TL İndirim!

Kasım 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi Belli Oldu: Yeni Musso Grand'a Zam!

Kasım 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi Belli Oldu: Yeni Musso Grand'a Zam!

Türkiye'de Satılan En Ucuz Elektrikli Otomobiller (Kasım 2026 Güncel Liste)

Türkiye'de Satılan En Ucuz Elektrikli Otomobiller (Kasım 2026 Güncel Liste)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com