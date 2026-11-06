Instagram'ın Video Düzenleme Uygulaması Edits, Mac İçin Kullanıma Sunuldu

Instagram, içerik üreticilerine profesyonel kurgu araçları sunan Edits uygulamasının Mac sürümünü resmî olarak yayınladı.

Instagram, popüler video düzenleme uygulaması Edits'i masaüstüne taşıyarak Mac kullanıcılarının beğenisine sundu.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Meta tarafından yapılan açıklamaya göre masaüstü sürümü, içerik üreticilerinin mobil ekranlara sığmayan çok daha kapsamlı ve iddialı projeleri kolaylıkla hayata geçirmelerine olanak tanıyacak.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Geniş ekranda gelişmiş kurgu araçları

Masaüstündeki Edits, mobil sürümün temel yapısını korurken geniş ekran alanının sağladığı avantajlardan sonuna kadar yararlanıyor. Kullanıcılar birden fazla video klibi ile ses parçasını birleştirebiliyor, zengin ses kütüphanesinden müzik ekleyebiliyor ve çeşitli görsel efektleri projelerine uygulayabiliyor.

Meta yayımladığı blog yazısında yeni masaüstü düzenleyicisinin çok kanallı zaman çizelgesi, dinamik geçişler için anahtar kareler ve ritme duyarlı hassas kesimler sağlayan net ses dalga formları sunduğunu belirtti. Bölme, kesme ve kırpma işlemlerini çok daha pratik kılan uygulamada renk çarkları, log dönüşümleri ve eğriler sayesinde profesyonel renk düzenlemeleri yapılabiliyor. Uygulama ayrıca özel klavye kısayollarını ve kişiselleştirilmiş yazı tiplerini de destekliyor.

Mobil versiyonda olduğu gibi, Mac uygulamasında da hazırlanan videolar herhangi bir filigran olmadan dışa aktarılabiliyor. İçerik üreticileri, kurguladıkları videoları uygulamadan ayrılmak zorunda kalmadan doğrudan Instagram üzerinden paylaşabiliyor.