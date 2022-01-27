Yeni bir akıllı telefon sahibi olmak isteyen kullanıcıları en çok meraklandıran şeylerden bir tanesi, WhatsApp mesajlarını nasıl aktaracakları. Eğer siz de WhatsApp yeni bir telefona nasıl transfer edilir diyorsanız bu içeriğimize göz atmanız gerek.

Akıllı telefon kullanımının yaygınlaşmasıyla anlık mesajlaşma uygulamaları büyük önem kazandı. Bunların en popüler olanı ise tahmin edebileceğiniz üzere WhatsApp. Bugün neredeyse her akıllı telefonda bulunan uygulama, kullanıcıların vazgeçilmezi olmuş durumda. Ancak bu uygulamanın uzun zamandır ciddi bir sorunu var. Öyle ki WhatsApp’ı Android’den iPhone’a taşımak pek de mümkün değil. Şimdi sizlere, bu konuda muzdarip olanların işine yarayacak bir yazılımdan bahsedeceğiz.

Akıllı telefonunu yenilemek isteyen tüketicilerin Google’da aradıkları ilk hususlardan bir tanesi, hiç şüphesiz “WhatsApp yeni bir telefona nasıl transfer edilir?” meselesidir. Aslında Google, Android 12 ile bu duruma bir çözüm üretti. Android 12 sayesinde kullanıcılar, WhatsApp’taki verilerini iPhone’lardan Android 12’li telefonlara kolaylıkla taşıyabilecekler. Ancak tüm akıllı telefonların Android 12’ye sahip olamayacağını düşünecek olursak, iCareFone Transfer çoğu zaman hayat kurtarıcı olabilir gibi görünüyor. Peki WhatsApp mesajları nasıl kopyalanır, yeni bir cihaza transfer nasıl yapılır?

WhatsApp mesajlarını iPhone’dan Android telefonlara aktarma

ABD merkezli teknoloji devi Google’ın en yeni mobil işletim sistemi Android 12, iPhone’lardan mesaj ve veri aktarımına izin veriyor. Üstelik bu işlemler çok kısa bir süre içerisinde tamamlanabiliyor. Açık konuşmak gerekirse bu özellik, Android’in bir tercih nedeni haline gelmesini bile sağladı. Zira kullanıcılar, Android telefon kullanırken mesajlarını taşıyamadıkları için bir iPhone’a geçiş yapmak istemiyorlardı. Şimdi sizlere hem Android 12’li cihazlar için hem de diğer işletim sistemlerine sahip akıllı telefonlar için WhatsApp taşıma işlemini nasıl yapacağınıza bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, bir iPhone’dan Android 12’li telefona nasıl WhatsApp mesajlarını aktaracağınıza yakından bakalım.

WhatsApp mesajları iPhone’dan Android 12’li telefona nasıl aktarılır?

Adım #1: Telefonun Android 12’yle çalıştığına emin olun.

Telefonun Android 12’yle çalıştığına emin olun. Adım #2: iPhone ile Android telefonu USB-C Lightning kablo ile birbirine bağlayın.

iPhone ile Android telefonu USB-C Lightning kablo ile birbirine bağlayın. Adım #3: Ekrandaki talimatları izleyin.

Ekrandaki talimatları izleyin. Adım #4: Aktarmak istediğiniz verileri seçin.

Aktarmak istediğiniz verileri seçin. Adım #5: Android cihazda gösterilen QR kodu iPhone’dan okutun.

Android cihazda gösterilen QR kodu iPhone’dan okutun. Adım #6: Açılan WhatsApp’ta veri aktarımına izin verin.

Açılan WhatsApp’ta veri aktarımına izin verin. Adım #7: İşlemlerin bitmesini bekleyin.

Aslına bakacak olursak WhatsApp’ı yeni bir telefona taşımak bu kadar basit. Ancak bu kolaylıktan faydalanabilmeniz için yeni nesil bir Android telefona sahip olmanız gerekiyor. Tenorshare tarafından piyasaya sürülen iCareFone Transfer isimli yazılım ise yalnızca Android 12 ile çalışan telefonlarda değil, tüm Android ekosisteminde kullanılabiliyor. Üstelik bu yazılım sayesinde Android telefonlardaki mesajları iPhone’a da aktarabilirsiniz. Bu durumun Türkiye şartlarında milyonlarca kullanıcı için çok daha avantajlı olduğunu rahatlıkla dile getirebiliriz. Peki iCareFone Transfer nasıl kullanılır?

iCareFone Transfer WhatsApp Transfer olarak da bilinen uygulama, WhatsApp mesajlarınızı dakikalar içerisinde Android’den iPhone’a ya da iPhone’dan Android’e taşımanıza imkan tanıyor. Yani bu uygulama sayesinde “WhatsApp yeni bir telefona nasıl transfer edilir?” sorusuyla ilgili saatler süren araştırmalar yapmanıza gerek kalmıyor. Eğer hazırsanız, iCareFone Transfer ile WhatsApp mesajlarını nasıl aktaracağınıza hep birlikte bakalım.

WhatsApp, Android’den iPhone’a nasıl taşınır?

Adım #1: iCareFone Transfer’i yükleyin.

iCareFone Transfer’i yükleyin. Adım #2: WhatsApp’ı yedekleyin.

WhatsApp’ı yedekleyin. Adım #3: WhatsApp’ı doğrulayın.

WhatsApp’ı doğrulayın. Adım #4: Verilerin oluşturulmasını bekleyin.

Verilerin oluşturulmasını bekleyin. Adım #5: Verileri iPhone’a aktarın.

Adım #1: iCareFone Transfer’i yükleyin:

Burada bulunan bağlantıyı kullanarak iCareFone Transfer yazılımı indirin ve bilgisayarınıza kurun. Uygulamayı indirirken kendi bilgisayarınızın işletim sistemini doğru seçmeyi unutmayın. Yani Windows ya da Mac için doğru sürümü seçin. İndirme ve yükleme işlemlerini de tamamlayın. Yukarıda gördüğünüz fotoğraftaki uygulama sayfasına ulaşın. Transfer butonuna tıkladıktan sonra onay verin.

Adım #2: WhatsApp’ı yedekleyin:

Verilerinizi kopyalayacağınız telefondaki WhatsApp uygulamasına girin ve yedekleme işlemini yapın. Bunun nasıl olacağını bilmiyorsanız, iCareFone Transfer ekranındaki ekran görüntülerini izleyin. Eğer ekran görüntüsü tanıdık gelmiyorsa, Android telefondaki WhatsApp’ı açtıktan sonra önce sağ üstteki butona tıklayın. Ardından Sohbetler ve Sohbet yedeği butonlarını kullanın. Açılan sayfada sohbetlerinizi dilediğiniz gibi yedekleyebileceksiniz.

Adım #3: WhatsApp’ı doğrulayın:

Uygulama üzerinden WhatsApp hesabınızı doğrulayın. Alan kodunu ve telefon numaranızı girdikten sonra Verify butonuna tıklamanız gerekmektedir. Onay işlemini tamamladıktan sonra işlemlerin büyük bölümü tamamlanmış oluyor. En azından sizin yapacağınız bir şey kalmadığını rahatlıkla dile getirebiliriz.

Adım #4: Verilerin oluşturulmasını bekleyin:

iCareFone Transfer, kopyalayacağınız verileri dosyalayacak. Bu işlemin bitmesini bekleyin. Ardından da verilerin kopyalanacağı iPhone’da WhatsApp hesabınıza giriş yapın. Bu işlem sayesinde WhatsApp verilerinizin aktarımına hazırlanmış olacaksınız.

Adım #5: Verileri iPhone’a aktarın:

İlk dört adımdan sonra WhatsApp verileriniz, yeni iPhone’unuza kopyalanmaya başlayacaktır. Bu hususta yapabileceğiniz bir şey yok. Verilerinizin büyüklüğüne göre aktarım işlemi zaman alabilir. İşlemlerden sonra telefonunuz yeniden başlatılacaktır. Yeniden başlatma sırasında da korkmanız gereken bir şey olmadığını belirtelim.

WhatsApp, iPhone’dan Android’e nasıl taşınır?

Adım #1: iCareFone Transfer’i yükleyin.

iCareFone Transfer’i yükleyin. Adım #2: WhatsApp’ı yedekleyin.

WhatsApp’ı yedekleyin. Adım #3: WhatsApp’ı doğrulayın.

WhatsApp’ı doğrulayın. Adım #4: Verilerin oluşturulmasını bekleyin.

Verilerin oluşturulmasını bekleyin. Adım #5: Verileri Android telefona aktarın.

Aslına bakacak olursak iCareFone Transfer ile iPhone’dan Android’e WhatsApp mesajlarını taşımak, genel olarak Android’den iPhone’a taşımak ile aynı aşamalara sahip. Uygulamayı açtıktan sonra verilerinizi yedekleyin ve ardından da hesap doğrulama işlemini gerçekleştirin. Bu işlemden sonra zaten sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Uygulama, verilerinizi otomatik olarak dosyalayacak ve Android cihazınıza aktaracaktır. Bu işlemin veri büyüklüğüne göre zaman alacağını unutmayın yeterli…

Bu içeriğimizde sizlerle, iCarefone Transfer for WhatsApp uygulaması üzerinden WhatsApp mesajların Android’den iPhone’a ya da iPhone’dan Android’e nasıl aktarabileceğiniz aktardık. Ayrıca, yalnızca Android 12 için kullanabileceğiniz yöntemi de beğenilerinize sunmuş olduk. Diliyoruz ki WhatsApp yeni bir telefona nasıl transfer edilir sorusunun cevabını rahatlıkla bulabilmişsinizdir.

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