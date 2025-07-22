Yoğun sohbetler arasında kaybolan önemli mesajlar, artık kullanıcıların gözünden kaçmayacak. WhatsApp, mesajları unutmamak için yeni bir özellik geliştiriyor. Android kullanıcıları için test edilen bu özellik sayesinde, mesajlara özel hatırlatma kurulabilecek.

WhatsApp, yoğun sohbetler arasında gözden kaçan mesajları kullanıcıya hatırlatacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Android için yayımlanan yeni beta sürümünde ortaya çıkan özellikle birlikte, artık mesajlara özel hatırlatmalar kurmak mümkün olacak.

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, bir mesajı seçerek belirli bir süre sonra kendilerine hatırlatılmasını sağlayabilecek. Hatırlatmalar için iki saat, sekiz saat veya bir gün gibi hazır seçenekler sunulurken, istenirse özel tarih ve saat de belirlenebilecek.

Özel tarih ve saat belirlenebilecek

Hatırlatma kurulan mesajların yanına küçük bir zil simgesi eklenerek mesajın işaretlendiği görsel olarak da gösterilecek. Belirlenen zaman geldiğinde WhatsApp, ilgili mesajın tam metniyle birlikte özel bir bildirim gönderecek. Mesajın hangi sohbete ait olduğu da bildirimin içinde yer alacak. Bu hatırlatmalar tamamen cihaz üzerinde çalışacak ve diğer kişiler tarafından görülemeyecek. WhatsApp’ın da bu bilgilere erişimi olmayacak.

WhatsApp’a gelen olan bu yeni özellik, Android için WhatsApp beta uygulamasının son sürümünü kullanan sınırlı sayıdaki kullanıcıya sunulmuş durumda. Özelliğin önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya açılması bekleniyor.