WhatsApp'ın sohbet temalarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Platform, yakında bu özelliğe 18 adet yeni renk eklemeyi planlıyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması konumunda bulunan WhatsApp, her hafta yepyeni bir özellikle karşımıza çıkıyordu. Bunlardan biri de sohbet temalarıydı. Şimdi ise şirketin yeni sohbet temalarında kullanıcılara sunacağı yeni renkler ortaya çıktı. Özellik, WABetaInfo tarafından uygulamanın Android sürümünün son betasında görüldü.

Beta kullanıcılar için sunulmaya başlayan yeni temalar, kullanıcılara sohbetlerde kullanılabilecek 18 yeni renk seçeneği sunmaya başlayacak. Önceden sunulan renkleri eklediğimizde ise toplamda 36 adet tema renginin uygulamada kullanılabileceğini söyleyebiliriz.

Bireysel ve grup sohbetlerinde kullanılabilecek

WhatsApp’ın yeni sohbet teması özelliğine eklenecek bu 18 yeni renk, direkt sohbetlerde kullanılabilecek. Yani bireysel, grup, kanal fark etmeksizin sohbetlerinizin temasını bu renklerle değiştirebileceksiniz. Renklere baktığımızda hem açık hem de koyu olmak üzere birçok çeşidin sunulacağını anlayabiliyoruz.

Şubattan beri kullanımda olan yeni tema özelliği, sohbetlerin tamamına entegre oluyor. Yani sohbet balonlarından duvar kâğıdınıza kadar sohbetlerdeki tüm unsurlarda temanız seçtiğiniz rengi yansıtacak hâle getiriliyor. Böylece çok daha kişiselleştirilmiş bir mesajlaşma deneyimi yaşayabiliyoruz. Temalar, her bir sohbetin birbirinden farklı olmasını sağlıyor. Şu anda test aşamasında olan yeni renklerin ne zaman ekleneceği hâlâ belirsiz.