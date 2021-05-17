WhatsApp, yakın geçmişte kullanıma sunduğu süreli mesajlar özelliğinin kapsamını genişletmeye hazırlanıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre bu özellik, yakın bir gelecekte tüm mesajlar için bir dokunuşla aktif edilebilecek.

Bir süredir 15 Mayıs'ta yürürlüğe giren yeni kullanım koşulları nedeniyle tartışmaların odağında olan WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. WABetaInfo tarafından ortaya çıkarılan ve henüz geliştirilme aşamasında olan özellik, bir süre önce kullanıma sunulan süreli mesajlar özelliğini otomatik hale getiriyor.

WhatsApp'ın süreli mesajlar özelliği, kısa bir süre önce kullanıma sunuldu. Kullanıcılar, bu özelliği kullanarak bir grup ya da bir sohbetteki mesajları 7 gün içerisinde silinmesini sağlayabiliyorlardı. Ancak bu özelliği mevcut koşullar altında kullanmak isteyen tüketicilerin, her sohbet için ayrı ayrı işlem yapması gerekiyordu. İşte geliştirilmekte olan yeni özellik, süreli mesajların tüm sohbetler için devreye alınabilmesini sağlıyor.

WhatsApp'ın yeni özelliği işte böyle görünüyor

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, uygulamanın Ayarlar bölümünde yer alan "Gizlilik" menüsü içine eklenecek. Kullanıcılar, özellik hazır olduğunda "Disappearing Mode" ya da "Süreli Mod" olarak görecekleri bir seçenek ile tüm sohbetlerini yönetebilecekler. Ancak özelliğin seçilecek bazı sohbetler için devre dışı bırakılıp bırakılamayacağı şu an için bilinmiyor.

WhatsApp'ın yeni özelliği, şu an için geliştirilme aşamasında. WABetaInfo ise özelliğin hem Android hem de iOS'taki WhatsApp için kullanılabilir olacağını söylüyor. Ancak şu an için bu yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor.