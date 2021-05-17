WhatsApp'ın 15 Mayıs'ta uygulamaya koyduğu yeni kullanım koşulları, en çok da rakiplerin işine yaradı. Sensor Tower tarafından yapılan bir araştırmaya göre Signal ve Telegram, 2021'in başından beri yüzde 1.200 civarında büyüdü.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 2021'in başında önemli bir karar almıştı. Alınan bu karara göre kullanıcılar, verilerini bundan sonra kendi rızaları ile WhatsApp'la paylaşacaklardı. Bu durumdan rahatsız olan kullanıcılar ise WhatsApp ve sahibi Facebook'a tepkilerini göstermek için alternatif uygulamalara geçiş yaptılar. Gelen son istatistiklerse WhatsApp'ın aldığı kararın, rakiplerin yüzde 1200 civarında büyümelerine yol açtığını gözler önüne seriyor.

Sensor Tower tarafından paylaşılan son istatistikler, özellikle de Telegram ve Signal üzerine yoğunlaşıyor. Kullanıcıların bu uygulamalara nasıl yöneldiklerine baktığımızda ise Telegram'ın yıllık kullanıcı sayısının neredeyse yüzde 100 arttığını görüyoruz. Signal'deki büyüme oranı ise yüzde 1.192 seviyesindeydi. Sensor Tower, 2021'in ilk dört ayında Telegram'ın 161 milyondan fazla, Signal'in ise 65 milyon civarında indirme sayısına ulaştığını söylüyor.

İşte Signal ve Telegram'ın aylık büyüme istatistikleri

Yukarıdaki istatistiklere baktığımızda, uygulamaların özellikle de ocak ayında ilgi patlaması yaşadığını görüyoruz. Bunun nedeni, tahmin edebileceğiniz üzere WhatsApp'ın ocak ayında açıklama yapmış olması. Bundan sonraki aylarda ise büyüme oranlarının düştüğünü görebiliyoruz. Sensor Tower, uygulamalardaki ilgi patlamasında yavaşlama olduğunu ancak bunun zaten beklenen bir istatistik olduğunu ifade ediyor.

Bu arada, WhatsApp tarafından yapılan açıklamalarda yeni kullanım koşulları için son tarihin 15 Mayıs olduğunu açıklamıştı. Eğer koşulları kabul ettiyseniz, artık sizi ilgilendiren bir şey kalmamış demektir. Ancak koşulları kabul etmeyen ve kabul etmemeyi düşünen kullanıcılar, süreç içerisinde bazı kısıtlamalarla karşılaşacaklar. Bu kısıtlamaların neler olduğunu öğrenmek isterseniz, sizleri buradaki içeriğimize bekliyoruz.