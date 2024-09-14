WhatsApp'ın "2.24.19.34" kodlu Android beta sürümünde önemli bir özellik tespit edildi. Test aşamasına gelen yeni özellik, kullanıcıların WhatsApp'taki topluluklarını başkalarına devretmelerini sağlayacak.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp'la ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Uygulamanın "2.24.19.34" kodlu Android beta sürümünde, test aşama gelen yeni bir özellik yayımlandı. Bu yeni özellik, insanların potansiyel olarak para kazanmalarını sağlayabilir gibi görünüyor.

WhatsApp'ın Android beta sürümünde test edilen özellik, WhatsApp topluluklarının başka kullanıcılara devredilmesini sağlayacak. Yani kullanıcıların sıfırdan kurup büyüttükleri topluluklar, artık başka kullanıcılara devredilebilecek.

WhatsApp'ın yeni özelliği böyle görünecek

Alınan ekran görüntüleri, bir topluluğun eski sahibinin ilk aşamada yönetici olarak kalmaya devam edeceğini gözler önüne seriyor. Ancak topluluğu devralan kişi, eski yöneticileri yöneticilikten atabilecek. Bu tamamen taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre şekillenecek.

Meta, WhatsApp için geliştirdiği yeni özellikle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Yani özelliğin ne zaman kararlı sürüme ulaşacağı şimdilik belli değil. Ancak özelliğin test aşamasına gelmiş olması, kararlı sürüm için artık fazla zaman kalmadığı anlamına geliyor.