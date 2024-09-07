WhatsApp, uzun zamandır üzerinde çalıştığı çapraz platform desteği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özelliğin nasıl görüneceği de resmen paylaşıldı.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz yıldan beri çapraz platform desteği ile gündemde. Bu yeni özellik, WhatsApp kullanıcılarının diğer uygulamalardaki kullanıcılarla mesajlaşmalarını sağlayacaktı. WhatsApp'ın böyle bir özellik geliştirmeye karar vermesinin nedeni ise Avrupa Birliği Dijital Pazarlar Yasası idi.

Şimdiyse konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Meta, söz konusu özelliğin nasıl çalışacağını ilk kez gösterdiği bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama, geliştirici ekibin oldukça geniş kapsamlı bir çalışma yaptığını gözler önüne seriyor.

WhatsApp'ın çapraz platform desteği böyle görünecek

Meta'nın paylaştığı ekran görüntüsüne göre WhatsApp'ın çapraz platform desteğinden faydalanmak isteyen kullanıcıların, öncelikle bir dizi ayar yapmaları gerekecek. Bu bağlamda; mesaj kutularının WhatsApp mesajlarıyla aynı sayfada olup olmayacağı ve bildirimler gibi ayarlar, tamamen kullanıcının tercihine göre yapılacak.

Meta tarafından yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, gelecek yıl itibarıyla üçüncü taraf uygulamalarda da çalışan gruplar oluşturabilecekler. Ancak bu gruplar, ilk aşamada sadece mesajlaşma için kullanılabilecek. Takvimler 2027 yılını gösterdiğinde ise üçüncü taraf video ve sesli aramalar için destek sunulacak.

Meta'nın anlık mesajlaşma amacıyla kullanılan tek uygulaması WhatsApp değil. Evet, Messenger da bulunuyor. WhatsApp için geliştirilen çapraz platform desteği, aynı mantıkta Messenger için de kullanılabilir hâle getirilecek. Ancak yeni özelliğin şimdilik sadece Avrupa Birliği ülkeleri için kullanılabilir olacağını söyleyelim. Yani bu özelliğin uzunca bir süre Türkiye'ye gelmesini beklemiyoruz.