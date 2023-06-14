WhatsApp'ın video mesaj özelliği iOS ve Android'deki beta sürüm kullanıcılarına ulaşmaya başladı. Bu özelliğin ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığını anlattık.

WhatsApp, bundan birkaç ay önce "video mesaj" özelliği ile karşımıza çıktı. Uygulamanın 23.6.0.73 kodlu iOS beta sürümünde ortaya çıkan bu yeni özellik, kullanıcıların video mesajlar göndermesini sağlayacaktı. Özellik, o günden sonra bir daha herhangi bir gelişme ile karşımıza çıkmadı.

Ancak şimdi bu durum değişti. WhatsApp'ın 23.12.0.71 kodlu iOS beta sürümü ile 2.23.13.4 kodlu Android beta sürümünü yükleyen bazı kullanıcılar, video mesaj özelliğini deneyimlemeye başladılar. Böylelikle kullanıcıları nasıl bir deneyimin beklediği de az çok ortaya çıkmış oldu. Gelin hep birlikte WhatsApp'ın video mesaj özelliğiyle sunacağı yeniliklere bakalım.

WhatsApp'ın yeni özelliği işte böyle görünecek

WhatsApp'ta metin veya ses olarak mesaj gönderebiliyorsunuz. Ancak iş görüntülü mesaj atmaya geldiğinde bu durum değişiyor. Öyle ki kameranızı açmanız ve bir video çekip, bu videoyu göndermeniz gerekiyor. Video mesaj özelliği tam olarak bunu kolaylaştırıyor. Kullanıcılar, bu özellik aracılığıyla 60 saniyeye kadar video mesajlar oluşturup, sohbetteki kişi veya kişilere gönderebilecekler. Yeni özellik ile görüntüler bir çember içerisine alınacak ve karşıdaki kullanıcıya iletilecek.

WhatsApp'ın yeni özelliğinde önemli bir detay var. Gönderilen video mesajlar, telefona video olarak kaydedilmeyecek. Yani video mesajlar tıpkı sesli mesajlar gibi anlık olacak ve galeride görüntülenemeyecek. Bir kullanıcının WhatsApp'taki video mesajı başkasına iletmesi için ekran kaydı alması gerekecek. Bu arada; video mesajların da WhatsApp'taki diğer mesajlar gibi uçtan uca şifrelendiğini belirtelim.

WhatsApp'ta video mesaj göndermek çok kolay olacak. Kullanıcının sohbet sayfasına girdikten sonra ses kaydetmesine imkan tanıyan butona dokunacak. Ses kaydı simgesi, kamera simgesi olarak değişecek. Kullanıcı, kamera simgesine basılı tutmaya başladığı an itibarıyla video mesaj kaydına geçmiş olacak. Buton bırakıldığında, çekilen video mesaj karşı tarafa gidecek. Mesajı alan kullanıcı, mesajın üzerine dokunduğunda videonun oynatıldığını görecek. Son olarak, daha önceden çekilen bir videonun video mesaj olarak gönderilemeyeceğini belirtelim.

ÖZETLE :

Video mesaj özelliği, tıpkı sesli mesaj özelliği gibi bir butona dokunarak anlık video çekip göndermeye yarayacak. Ancak video mesaj hem farklı görünecek hem de standart videolar gibi kaydedilip paylaşılma imkanı sunmayacak. Muhtemelen WhatsApp, video mesajlar için özel bir sıkıştırma da uygulayacağından normal bir videodan daha az mobil veri harcaması de söz konusu olabilir.

WhatsApp'ın video mesaj özelliği önce daha fazla sayıda beta sürüm kullanıcısına, sonra da tüm WhatsApp kullanıcılarına ulaşacak. Ancak bunun ne zaman yaşanacağı henüz belli değil.