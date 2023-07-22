Dünyanın bir ucundan gelen WhatsApp mesajları ve aramalarına anlam veremeyip kendinizi hayatınızda ilk defa gördüğünüz telefon kodunu Google'da aratırken buluyorsanız, sizin için güzel bir haberimiz var: Son dönemde yaygınlaşan bu bilinmeyen numaralardan gelen spam aramalar ile mesajları engellemek mümkün.

Ülkemizde hatırı sayılır bir kitle Filipinler'in uluslararası telefon kodunun 63 olduğunu biliyor. Hobi olsun diye öğrenmediler elbette.

Filipinler'den Hindistan'a, Bulgaristan'dan Gana'ya... WhatsApp üzerinden gelen yurt dışı spam aramalar ve mesajlarla son dönemde çoğu insanı canından bezdirmiş durumda. Ancak istenmeyen aramalardan ve mesajlardan birkaç tıkla kurtulabilirsiniz!

WhatsApp'tan gelen spam mesajlar ve aramalar nasıl engellenir?

Adım #1: WhatsApp'ı açın, sağ üst köşedeki üç noktayı dokunarak Ayarlar menüsüne girin,

WhatsApp'ı açın, sağ üst köşedeki üç noktayı dokunarak Ayarlar menüsüne girin, Adım #2: Açılan menüden Hesap bölümünü seçin,

Açılan menüden Hesap bölümünü seçin, Adım #3: Güvenlik Bildirimleri başlığına dokunun,

Güvenlik Bildirimleri başlığına dokunun, Adım #4: Bu cihazda güvenlik bildirimlerini göster seçeneğini aktif edin,

Bu cihazda güvenlik bildirimlerini göster seçeneğini aktif edin, Adım #5: Ayarlar menüsüne geri dönün,

Ayarlar menüsüne geri dönün, Adım #6: Gizlilik başlığına dokunun,

Gizlilik başlığına dokunun, Adım #7: Profil Fotoğrafı, Hakkımda, Durum ve Gruplar seçeneklerini KİŞİLERİM olarak güncelleyin.

Eğer bu yöntemi uygularsanız sadece rehberinizdeki kişiler size ulaşabilir:

Böylelikle fotoğrafınız, kişi bilginiz ve durumunuzu yalnızca rehberinizde yer alan kişiler görebilecekler. Aynı zamanda yalnızca tanıdığınız kişiler yani rehberinizdekiler sizi herhangi bir gruba ekleyebilecek. Elbette rehberinizde kayıtlı olmayanlar size mesaj göndermeyecek ya da arama yapamayacaklar.

Hepsi bu kadar! Artık istemediğiniz hiç kimse sizi arayamaz ya da mesaj gönderemez. WhatsApp üzerinden gelen yurt dışı spam aramalar ve mesajları nasıl engelleneceğinizi aşağıdaki videodan adım adım izleyerek de uygulayabilirsiniz. Ayrıca WhatsApp'ın 'Dolandırıcılıktan Korunma' içeriğine de göz atmanızı öneririz.