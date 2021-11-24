Hemen hemen WhatsApp kullanan herkes yer yer çıkartma özelliğinden yararlanıyordur diye düşünüyor. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı anlarda sohbetlerimizi daha hareketli ve komik bir hale getiren çıkartmaları, artık WhatsApp Web üzerinden de, uygulamadan çıkmadan oluşturmak mümkün.

WhatsApp'ta kendi çıkartmalarınızı yapabilmek pek yeni bir özellik değil ve hem iOS hem de Android'de çıkartma yapabilmeniz için çok çeşitli üçüncü parti uygulamalar mevcut. Ancak bu özellik şimdiye kadar sadece telefon uygulaması için geçerliydi.

Şimdiyse WhatsApp'ın web sürümü, bilgisayarınızdaki sıradan görüntüleri çıkartmalara dönüştürmenize imkan sağlayan yerleşik bir özel ‘Sticker Maker’ (Çıkartma Oluşturucu) ile güncellendi. Yeni güncellemeyle birlikte artık üçüncü parti uygulamalara ihtiyaç duymadan WhatsApp Web üzerinden kendi çıkartmalarımızı yapıp kullanabilecek ve konuşmalarımız daha renkli bir hale getirebileceğiz.

Artık üçüncü parti uygulamalara gerek kalmadan kendi WhatsApp çıkartmanızı yapabilirsiniz

Özellik; WhatsApp Web’in yanı sıra önümüzdeki hafta içinde masaüstü uygulamalarına da gelecek. Yeni güncellemenin bilgisayar üzerinden çıkartma yapmamızın artık mümkün olduğunu düşündüğümüzde, bunun son derece kullanışlı bir özellik olduğu söylenebilir.

Özelliği kullanmak için yapmanız gerekenler ise son derece basit ve telefondakine de oldukça benziyor:

Adım #1: WhatsApp Web ekranınız altında bulunan ataş (ekle) simgesine tıklayın.

WhatsApp Web ekranınız altında bulunan simgesine tıklayın. Adım #2: ‘Çıkartma’ yazan sembolü seçin ve çıkartmaya dönüştürmek istediğiniz görseli bulun.

‘Çıkartma’ yazan sembolü seçin ve çıkartmaya dönüştürmek istediğiniz görseli bulun. Adım #3: Resim üzerinde dilediğiniz düzenlemeleri yapın.

Çıkartmanızı hazırlarken yapabilecekleriniz oldukça geniş. Arka planı yok etmek için çıkartma yapmak istediğiniz kısmın çevresine bir anahat çizebilir, görseli kırpabilir ve dilerseniz üzerine emoji, yazı veya ekstra WhatsApp çıkartmaları ekleyebilirsiniz. Çıkartmanızı tamamladıktan sonra ise seçip, istediğiniz kişiye tek tıkla gönderebilirsiniz.