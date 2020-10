Herhangi bir internet sitesini açmak istediğiniz zaman karşınıza bu site güvenli bağlantı sağlayamıyor hatası çıkabilir. Hatanın sizden kaynaklı olduğu durumlarda uygulayabileceğiniz bazı çözüm yöntemleri var. Bu site güvenli bağlantı sağlayamıyor hatası nasıl çözülür sorusunu tüm detaylarıyla yanıtladık.

Her zaman kullanıyor olduğunuz bir internet sitesini açmak istediğiniz zaman karşınıza bu site güvenli bağlantı sağlayamıyor hatası çıkabilir. Bu hata uyarısının çıkmasının en büyük nedeni internet sitesinin SSL sertifikasının güncel olmamasıdır. Ancak bu site güvenli bağlantı sağlayamıyor hatasına neden olan bazen kullanıcının kendisi olabiliyor. Bunu anlamak için farklı internet sitelerini, farklı internet tarayıcıları üzerinden ziyaret etmeyi deneyin.

Bu site güvenli bağlantı sağlayamıyor hatası genel olarak Google Chrome internet tarayıcısında karşılaşılan bir uyarıdır. Ancak bazen farklı internet tarayıcılarında da karşılaşılabilir. Eğer farklı internet tarayıcılarında açmak istediğiniz tüm internet sitelerinde bu site güvenli bağlantı sağlayamıyor hatası görüyorsanız, bu durum sorunun sizde olduğunu gösterir. Hatanın çözümü için uygulayabileceğiniz bazı yöntemler var.

Bu site güvenli bağlantı sağlayamıyor hatası nasıl çözülür?

Yöntem #1: Sistem saat ve tarihini kontrol edin.

Sistem saat ve tarihini kontrol edin. Yöntem #2: İnternet tarayıcınızın önbelleğini temizleyin.

İnternet tarayıcınızın önbelleğini temizleyin. Yöntem #3: İnternet tarayıcınızın uzantılarını devre dışı bırakın.

İnternet tarayıcınızın uzantılarını devre dışı bırakın. Yöntem #4: VPN bağlantınızı devre dışı bırakın.

VPN bağlantınızı devre dışı bırakın. Yöntem #5: İnternet tarayıcınızı güncelleyin.

İnternet tarayıcınızı güncelleyin. Yöntem #6: İşletim sisteminizi güncelleyin.

İşletim sisteminizi güncelleyin. Yöntem #7: Antivirüs yazılımınızı devre dışı bırakın.

Yöntem #1: Sistem saat ve tarihini kontrol edin:

Bu site güvenli bağlantı sağlayamıyor, desteklenmeyen bir protokol kullanıyor gibi bir hata ile karşılaşmanızın nedeni sisteminizin saat ve tarihinde pek çok farklı nedene bağlı olarak bir hata oluşması ve açmak istediğiniz internet sitesinin SSL sertifika tarihiyle uyuşmaması olabilir.

Windows, macOS, Android, iOS gibi bir işletim sistemine sahip olan akıllı telefonunuzu, bilgisayarınızı ya da tabletinizi güncel tarih ve saat düzenine ayarlamak için cihazın Ayarlar sayfasını ziyaret edin ve durumun güncel olup olmadığını kontrol edin.

Yöntem #2: İnternet tarayıcınızın önbelleğini temizleyin:

Mobil ya da masaüstü internet tarayıcınızın önbelleğinin tanımlama bilgileri ve çerezlerle dolu olması da bu site güvenli bağlantı sağlayamıyor sorununa neden olabilir. Tarayıcınızın Ayarlar sayfası üzerinden önbellekte bulunan tüm tanımlama verilerini ve çerezleri temizleyerek bu hatayı ortadan kaldırabilirsiniz.

Mobilde ya da masaüstünde kullanılan internet tarayıcılarının önbelleğinin dolu olması bağlantı sırasında kasma, donma, yavaşlama, bu site güvenli bağlantı sağlayamıyor hatası gibi sorunlara neden olabilir. Bu nedenle belirli aralıklarla internet tarayıcılarınızın önbelleğini temizlemeniz öneriliyor.

Yöntem #3: İnternet tarayıcınızın uzantılarını devre dışı bırakın:

Bu site güvenli bağlantı sağlayamıyor hatasının genel olarak Google Chrome internet tarayıcısında görüldüğünden bahsetmiştik. Chrome uzantıları daha keyifli bir kullanım sunsa da bu tip pek çok farklı soruna da neden olabiliyorlar.

Kullandığınız uzantıların sayısı arttıkça böyle sorunlarla karşılaşma ihtimaliniz artabilir. Chrome uzantılarını devre dışı bırakmak için Chrome menüsünden Diğer Araçlar, oradan da Uzantılar sayfasını açın ve uzantıları devre dışı bırakın. İnternet tarayıcınızı yeniden başlattığınız zaman hatanın ortadan kalktığını göreceksiniz.

Yöntem #4: VPN bağlantınızı devre dışı bırakın:

Bu site güvenli bağlantı sağlayamıyor mobil cihazlarda da karşılaşılan bir hatadır. Mobilde böyle bir hataya genel olarak VPN üzerinden bağlantı sağlanması neden olur. Bu nedenle, böyle bir hata ile karşılaştığınız zaman yapmanız gereken ilk şey VPN bağlantınızı devre dışı bırakmak olmalıdır.

VPN kullanmak çoğu zaman kullanıcılara güvenlik ve özgürlük alanı sunuyor. Ancak bu site güvenli bağlantı sağlayamıyor gibi bağlantı hatalarıyla da karşılaşmanıza da neden olabiliyor. VPN’i yalnızca gerekli durumlarda aktif hale getirerek bu tip sorunların önüne geçebilirsiniz.

Yöntem #5: İnternet tarayıcınızı güncelleyin:

Hem mobil hem de masaüstü internet tarayıcılarınızın güncel durumda olmaması, bu site güvenli bağlantı sağlayamıyor hatasına neden olabilir. Pek çok internet tarayıcısı herhangi bir güncelleme aldığı zaman kullanıcıya haber vermektedir.

Eğer kullandığınız internet tarayıcı güncelleme konusunda bir uyarı vermiyorsa, tarayıcının resmi internet sitesini ya da mobil uygulama mağazasını ziyaret ederek yeni bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin. Mobil uygulamalarınızı ve programlarınızı güncel versiyonu ile kullanmak pek çok sorunun önüne geçmenizi sağlar.

Yöntem #6: İşletim sisteminizi güncelleyin:

Mobil uygulamaların ve programların güncel olmasından daha önemli olan kullandığınız işletim sisteminin güncel olmasıdır. Güncel olmayan bir işletim sistemi pek çok işlem sırasında uyum ve kararlılık sorunu yaşayarak bu site güvenli bağlantı sağlayamıyor gibi pek çok farklı hataya neden olabilir.

iOS ve Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızın yazılım güncelleme bölümlerinden, Windows ve macOS işletim sistemine sahip bilgisayarlarınızın güncelleştirme sayfaları üzerinden yeni bir güncelleme olup olmadığını kontrol edebilir ve işletim sisteminizi güncelleyebilirsiniz.

Yöntem #7: Antivirüs yazılımınızı devre dışı bırakın:

Bilgisayarlarda, akıllı telefonlarda ve tabletlerde kullanılan antivirüs yazılımları ve mobil uygulamaları, cihazınızı bazı konularda kısıtlayarak herhangi bir virüs ya da kötü amaçlı yazılıma karşı tam koruma sağlamak için çalışırlar. Ancak bu kısıtlamalar, bu site güvenli bağlantı sağlayamıyor gibi hatalara da neden olabilirler.

Bu site güvenli bağlantı sağlayamıyor hatasını ortadan kaldırmak için antivirüs yazılımınızı ya da mobil uygulamanızı bir süre devre dışı bırakın. Ancak bu işlemi yapmadan önce açmak istediğiniz internet sitesinin güvenli olduğundan emin olun. Antivirüs yazılımı ya da mobil uygulamasının devre dışı olduğu her an cihazınız her türlü tehdide açık hale gelecektir.

Bir internet sitesini açmak istediğiniz zaman karşınıza bu site güvenli bağlantı sağlayamıyor hatasının çıkmasının nedeni eğer açmak istediğiniz sitede değil ise yukarıdaki yöntemleri uygulayarak hatayı ortadan kaldırabilirsiniz. Eğer sorun devam ediyorsa internet sitesinin yöneticisi ile iletişime geçerek onlardan kaynaklı bir sorun olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.