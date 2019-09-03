Kullanıcıların pek çok uygulama için ısrarla talep ettiği, ancak geliştiricilerin büyük ısrarla ya geç getirdiği ya da hiç getirmediği karanlık mod desteği WhatsApp Web’e geldi. Ancak bu modu Facebook’taki WhatsApp ekibi değil, bağımsız bir geliştirici yaptı. WhatsApp Web karanlık modunu nasıl kullanacağınızı açıklıyoruz.

Facebook’un çoklu platform desteği bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp Web, uzun bir süredir kullanıcılara Windows ya da Mac uygulamaları ve tarayıcılar üzerinden hizmet veriyor. Mesajlaşma tahtını SMS’in elinden alan uygulama, her geçen gün yeni multimedya özelliklerine kavuşmaya devam ediyor.

Bu gelişmeler yaşanırken milyonlarca kullanıcının “karanlık mod” özelliğine ilgisi artmaya devam ediyor. 2019’un ilk aylarında Android ve iOS uygulaması için karanlık modu test ettiği söylenen WhatsApp ekibi bir türlü resmi bir güncellemeyle özelliği sunmadı. WhatsApp Web’de ise durumlar biraz daha farklı.

Bağımsız bir geliştirici olan “m4heshd”, Github sayfasında Windows ve MacOS için WhatsApp Web’e karanlık mod getiren bir yazılım paketi yayınladı. Yazılım, NodeJS kurulum tipini kullanıyor. Ayrıca geliştiriciye göre güvenlik endişesi taşımamıza gerek yok. Yükleme sırasında yazılım sadece WhatsApp Web’in arayüzünden sorumlu dosyalarda değişiklik yaratıyor.

Yine de WhatsApp Web karanlık mod yazılımının üçüncü parti olduğunu ve bu sebeple, bilgilerinizin üçüncü şahısların eline teslim etme riski taşıdığını belirtelim.

WhatsApp Web üçüncü parti karanlık modu nasıl yüklenir?

Bağlantılara tıklayarak mod için gerekli dosyaları indirin ( Windows , MacOS - 13,2 MB)

, - 13,2 MB) WhatsApp Web uygulamasını açın (Tarayıcı sayfası değil, resmi Windows ya da MacOS uygulaması olması gerekiyor),

Eğer bilgisayarınız MacOS ile çalışıyorsa modu yüklerken güvenlik uyarısı alabilirsiniz, Ayarlar bölümüne gidip izin vermeniz gerekiyor.

İndirdiğiniz dizin içerisindeki WADark dosyasını çalıştırın,

Dosyayı çalıştırdığınızda WhatsApp karanlık moda kavuşacak.

Karanlık modu kaldırmak istediğinizde WADark klasörünü silebilirsiniz.

Karanlık mod furyası, özellikle AMOLED ekrana sahip akıllı telefonlar yaygınlaştığı için hiç de boşuna değil. Zira bu ekranlar, karanlık olan bölümler için enerji harcamadıklarından, batarya ömrünü uzatabiliyorlar. Elbette bunun için önce WhatsApp ekibi başta olmak üzere tüm büyük geliştiricilerin kullanıcıları duyması gerekiyor.

Bu yazımızdaki WhatsApp Web karanlık modunun ise enerji verimliliği gibi yararları olduğunu söyleyemeyiz. Sadece koyu renkleri seven kullanıcıların hoşuna gidecek üçüncü parti bir iyileştirme olarak değerlendirebilirsiniz.