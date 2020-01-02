WhatsApp Web'de Olan Ancak WhatsApp’ta Olmayan 4 Özellik

Telefonlarımızda kullanmaya alıştığımız WhatsApp uygulamasının masaüstü versiyonu olan WhatsApp Web, kullanıcılarına özel kısayollar sunuyor.

Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından olan WhatsApp’ın bilgisayarlara özel sürümü WhatsApp Web, özellikle gününün çoğunu bilgisayar başında geçirenlerin işlerini oldukça kolaylaştırıyor. Her mesaj geldiğinde işinizi bırakıp telefona bakmak yerine, yan sekmede açacağınız WhatsApp Web’i kullanarak bilgisayar başından kalkmadan mesajlaşmaya devam edebilirsiniz. Ayırca WhatsApp Web'in bir de PC ve MacOS için indirilebilir uygulaması da mevcut.

WhatsApp Web indirmek ve kullanmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz:

Tarayıcınız üzerinden WhatsApp Web kullanmak için öncelikle web.whatsapp.com adresine girmelisiniz. Daha sonra telefonunuza indirip giriş yaptığınız WhatsApp uygulamasının Ayarlar bölümünden WhatsApp Web / Masaüstü kısmına girerek açılan kamera ise QR kodu okutmanız gerek WhatsApp Web kod ile eşleştiği zaman tarayıcınızda WhatsApp kullanmaya başlayabilirsiniz. Ek olarak WhatsApp Web'in bilgisayar uygulamasını indirmek için de buraya tıklayabilirsiniz.

WhatsApp Android ve iPhone uygulamasında olmayan WhatsApp Web özellikleri:

WhatsApp Web klavye kısayolları,

Emoji kısayolları,

Aynı anda iki WhatsApp Web hesabı kullanma,

Mavi tik olmadan mesajları okuma,

Bonus: WAToolkit ile mesaj önizlemelerini görme (Bonus)

Sesli mesaj kontrolü (Bonus)​

Klavyenizi kullanarak özgürce mesajlaşmanızın yanı sıra WhatsApp Web, kullanıcılarına mobil uygulamadan farklı pek çok özellik de sunuyor. Bu özellikleri kullanarak WhatsApp Web deneyiminizi daha keyifli hale getirebilirsiniz. WhatsApp Web kullanırken telefonunuzun bilgisayarın yanında olmasa da yakınlarda olmasına ve internete bağlı olmasına dikkat edin.

WhatsApp Web klavye kısayolları:

WhatsApp uygulamasını kullanırken kısayollara ihtiyacınız olmuyor çünkü zaten küçük bir telefon ekranından her şeye kolay ulaşabiliyorsunuz. WhatsApp Web kullanırken durum böyle değil. Geniş bir bilgisayar ekranına yayılan sistemi kullanmak için kısayollara ihtiyaç duyabilirsiniz. WhatsApp da bu ihtiyacı düşünerek, kullanıcıları için birkaç küçük kısayol oluşturarak WhatsApp Web deneyimini en iyi hale getirmeyi hedeflemiş. O kısayollar şöyle:

Ctrl + N: Yeni sohbet başlat,

Yeni sohbet başlat, Ctrl + Üst Karakter + ]: Sonraki sohbet penceresine geç,

Sonraki sohbet penceresine geç, Ctrl + Üst Karakter + [: Önceki sohbet penceresine geç,

Önceki sohbet penceresine geç, Ctrl + E: Sohbeti arşivle,

Sohbeti arşivle, Ctrl + Üst Karakter + M: Sohbeti sessize al,

Sohbeti sessize al, Ctrl + Geri silme (Delete): Sohbeti Sil,

Sohbeti Sil, Ctrl + Üst Karakter + N: Yeni grup sohberi aç,

Yeni grup sohberi aç, Ctrl + P: Profil durumunu aç.

Emoji için uğraşmanıza gerek yok:

WhatsApp’ın en sevilen özelliklerinden biri olan emojiler olmadan bir mesajlaşma asla düşünülemez. WhatsApp Web kullanırken de emoji ekleyebiliyorsunuz hem de çok daha kolay bir şekilde. Shift + : tuş kombinasyonu sonrası eklemek istediğiniz emojiye ait duyguyu İngilizce olarak yazdığınız zaman, karşınıza yazdığınız duyguyu betimleyen emojiler çıkıyor. Bu emojiler arasında ok tuşları ile hareket ederek size en uygun emojiyi bulabilir ve Enter tuşuna basarak mesajınıza ekleyebilirsiniz.

Aynı anda iki WhatsApp Web hesabı kullanma:

Çift sim kartlı cep telefon kullanıcılarının bazıları iki farklı WhatsApp hesabına sahip oluyorlar. Fakat aynı anda iki farklı hesabı WhatsApp Web üzerinden de kullanmak mümkün. Yan yana açacağınız sekmelerde iki farklı hesap açamıyorsunuz ama bunun için uygulayabileceğiniz iki farklı çözüm yolu var.

Gizli sekmede oturum açma:

Tarayıcınıza girin,

Gizli sekme ya da sayfa açın,

Buradan WhatsApp Web'e giriş yapın,

Gizli olmayan bir sekme daha açın,

Diğer WhatsApp hesabınız ile buradan giriş yapın.

Farklı bir tarayıcıda oturum açma:

Tarayıcınıza girin,

Standart şekilde WhatsApp Web oturumu açın,

oturumu açın, Bilgisayarınızda yüklü olan (eğer varsa) diğer tarayıcıya girin,

Bu tarayıcıdan da diğer WhatsApp hesabınıza giriş yapın.

Mavi tik olmadan mesajları okuyun:

Mesajınız okundu anlamına gelen mavi tik çoğu hâlâ kullanıcının kabusu haline geldi. Yani kapatsan bir dert kapatmasan ayrı bir dert. Siz illa ki mavi tıka dönüştürmeyeyim ama mesajları da okuyayım diyorsanız, WhatsApp Web kullanırken bunun bir yolu var, hem de mavi tık ayarlarını kapatmadan. Bu yol WhatsApp Web’in değil, klasik bilgisayar kullanımının getirdiği bir yol.

WhatsApp Web penceresini ekranın yarısını kapatacak şekilde küçültün.

Ekranın diğer yarısına Not Defteri, Ayarlar gibi herhangi bir başka pencere açın.

İmlecinizin diğer pencere üzerinde olduğundan emin olun. Yani aktif pencere WhatsApp Web sayfası olmasın .

. WhatsApp Web’e mesajlar akacak, siz okuyacaksınız ama karşı tarafa mavi tık bildirimi gitmeyecek çünkü o sırada aktif pencereniz farklı olacak.

çünkü o sırada aktif pencereniz farklı olacak. WhatsApp Web penceresine tıkladığınız anda mavi tık onayı gidecektir ama size en azından mesajı okuduktan sonra düşünme süresi kazandıracaktır.

Bonus: WAToolkit ile mesaj önizlemelerini görmek

WhatsApp Web sürümünü Google Chrome web tarayıcı üzerinden kullananlar için harika bir Chrome eklentisi bulunuyor. Eklenti sayesinde artık WhatsApp Web’in olduğu sekmeye girmeden de mesajları görebilir ve tamamını okuyabilirsiniz. Böylece hemen okumanız ya da cevap vermeniz gereken bir mesaj olup olmadığını önceden görebilir ve önem sırasına göre işinize ara verebilirsiniz. WATolkit eklentisini kolayca web tarayıcınıza kurabilirsiniz. (Not: Uygulamanın kişisel verileriniz için güvenli olup olmadığını bilmiyoruz, tercih sizin.)

Bonus: Sesli mesaj kontrolü

WhatsApp Web üzerinden sesli arama gerçekleştiremiyorsunuz fakat dilediğiniz gibi sesli mesaj gönderebilir ve alabilirsiniz. Aldığınız sesli mesajın ses seviyesi düşükse ya da gönderen kişi fazla hızlı veya fazla yavaş konuştuysa aldığınız, sesli mesajı Google Chrome’un Zapp isimli eklentisi sayesinde kontrol edebilirsiniz. Sesi neredeyse iki katına kadar yükseltebilir, yavaşlatabilir ya da hızlandırabilirsiniz. Böylece anlaşılmayan sesli mesajlardan kurtulmuş olursunuz. Zapp eklentisini kolayca web tarayıcınıza kurabilirsiniz.

Telefonunuzdaki WhatsApp uygulaması ile WhatsApp Web QR kod yardımıyla kolayca eşleşiyor ve masaüstünde de keyifli bir mesajlaşma deneyimi yaşayabiliyorsunuz. WhatsApp Web telefon uzaktayken ya da internete bağlı değilken çalışmaz. Anlattığımız WhatsApp Web özelliklerini ve kısayollarını kullanarak hem daha keyifli bir deneyim yaşayabilir hem de işinizi oldukça kolaylaştırabilirsiniz. Bunlar dışında bildiğiniz WhatsApp Web özellikleri varsa yorumlarda paylaşmayı unutmayın.