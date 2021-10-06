Facebook ve Facebook'a bağlı hizmetlerin çöktüğü gece ile ilgili konuşan Telegram Kurucusu Pavel Durov, gece boyunca 70 milyon yeni kullanıcı kazandıklarını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde küresel bir internet problemi yaşandı. Facebook'tan kaynaklı olan bu problem nedeniyle başta Facebook'un kendisi olmak üzere WhatsApp, Instagram ve Messenger kullanılamaz hale geldi. Kesintinin 6 saatten uzun sürmesi, bu olayın tarihe geçmesine neden oldu. Ancak bu durum, Facebook hizmetlerine zarar verirken rakip uygulamalara büyük faydalar getirdi.

Dünyanın en popüler mobil uygulama kategorilerinden bir tanesi hiç şüphesiz anlık mesajlaşma. Kısa mesajların yerine geçen anlık mesajlaşma uygulamaları, kullanıcıların internet üzerinden anlık olarak yazışabilmelerine imkan tanıyor. Bu kategorinin en popüler uygulaması olan WhatsApp'ın çöküşü ise kullanıcıları alternatiflere yönlendirdi.

Telegram: 70 milyon yeni kullanıcıya sahibiz

Facebook'un çöküşü, kategorideki popüler uygulamalardan bir tanesi olan Telegram'ın iştahını açmış gibi görünüyor. Zira Telegram Kurucusu Pavel Durov tarafından yapılan açıklamalarda, WhatsApp'ın çöktüğü gece boyunca 70 milyon yeni kullanıcı kazanıldığı ifade edildi. "Dijital kabus" olarak nitelendirilen olaylar sırasında kendi sunucularında da yavaşlama olduğunu belirten Durov, yine de erişimin hiçbir zaman kesintiye uğramadığını ifade etti.

WhatsApp, 2021 yılının başından beri özellikle de Telegram'a kullanıcı kaptırıyor. Şirket, o dönemlerde aldığı bir karar ile yeni kullanım koşullarını duyurmuş, bu kararın infiale yol açması ise kullanıcıların alternatiflere yönelmesine yol açmıştı. Yaşanan olaylar neticesinde çok daha fazla popüler hale gelen Telegram bugüne dek 1 milyardan fazla indirildi ve aylık aktif kullanıcı sayısı en az 500 milyon.