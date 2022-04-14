WhatsApp, uzun zamandır beklenen ve son dönemlerde yakında geleceğine dair haberler aldığımız bir dizi özelliği bünyesine katacağını açıkladı.

WhatsApp, son dönemlerde türlü yenilikleri bünyesine katarak kullanıcılarını elinde tutmaya çalışıyor. Sesli mesajlara getireceği yeniliklerden anket gibi kullanıcıları platformda daha fazla etkileşime itecek özelliklere kadar, WhatsApp'ta işler son dönemde oldukça yoğun.

Gelen son haber ise bir süredir beklenen hatta son dönemlerde yakında geleceğine yönelik dedikoduların döndüğü bir dizi yeni özellik ile ilgili. Gelen yenilikler arasında emoji ile tepki vermeden 2 GB'a kadar dosya iletebilme gibi pek çok özellik var.

WhatsApp'ta mesajlara emoji ile tepki verebileceğiz

WhatsApp yöneticisi Will Cathcart'ın Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım ile duyurduğu yeni özellik sayesinde artık mesajlara emoji ile tepki vermek mümkün. Şu an için açıklanan altı farklı emoji var ve bu emojilerin öncelikle gruplarda kullanılabileceği ifade ediliyor. Ancak kısa süre sonra özelliğin tüm sohbetlere gelmesi bekleniyor.

WhatsApp, bu duyuruyu yeni 'WhatsApp Communities' isimli özelliği ile birlikte duyurdu. Buna göre artık çok sayıda grup tek bir çatı altında toplanabilecek ve buradan yönetilebilecek. Ayrıca bu 'çoklu grupların' yönetiminde birer admin olacak ve bu adminler gruplardan mesajları silmek gibi yetkilere sahip olacak.

Gelen diğer yeniliklere baktığımızda ise 32 kişiye kadar sesli aramalar yapılabimesi ve veri paylaşım boyutu ise 2 GB olarak güncellenmiş olması göze çarpıyor. Özelliklerin önümüzdeki aylarda yavaş yavaş tüm kullanıcılar için dağıtılmaya başlanacağı ifade ediliyor. Siz WhatsApp'a gelen bu yenilikler ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bizimle yorumlarda paylaşmayı untumayın!