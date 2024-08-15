WhatsApp, yeni Android betasında kişiselleştirilmiş sohbet temalarını test ediyor.

Meta, WhatsApp için yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Son olarak WhatsApp'ın Android uygulamasının kararlı sürümüne GIPHY çıkartma kütüphanesi, çıkartma oluşturucu ve diğer çıkartma özellikleri eklenmişti. WhatsApp şimdi de yeni bir sohbet teması özelliği üzerinde çalışıyor.

WhatsApp'ın en son Android beta sürümü olan 2.2.4.17.19'da yer alan bu özellik sayesinde kullanıcılar, tüm sohbetler için sohbet temasını özelleştirebiliyorlar. Bu özellik ile birlikte sohbet baloncuklarının şekilleri ve arka plan renkleri konusunda seçim kullanıcıya kalacak. WhatsApp böylelikle genel cazibeyi arttırmayı ve sohbetleri daha kişisel hâle getirmeyi amaçlıyor.

Varsayılan tema hâline gelecek

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, WhatsApp sohbetleri için bir tema belirlediklerinde bu tema bütün sohbetlere uygulanacak. Öte yandan ileride WhatsApp, sohbete özel temalar seçme şansı da sunabilir. Böylece farklı kişiler için farklı sohbet temaları kullanılabilecek.

WhatsApp bu özelliği iOS kullanıcılarına da sunmak için çalışmalarına devam ediyor. Gelen bilgilere göre ilk aşamada yeni özellik ile 10 farklı kişiselleştirilmiş tasarım seçeneği sunulacak. Özellik kararlı sürüme geldiğinde uygulama ayarları üzerinden kullanılabilecek.

WhatsApp ayrıca birçok başka özellik üzerinde çalışıyor. Yakın zamanda beta kurulumlarında görülen özellikler arasında Meta AI için farklı ses seçenekleri yer alıyordu. Ayrıca popüler mesajlaşma platformunda mesajlara iki kez dokunarak yanıt vermeyi sağlayacak yeni bir özellik de test aşamasında bulunuyor.