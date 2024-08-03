WhatsApp, "Listeler" isimli bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik, kişileri ve grupları farklı listelere ekleyerek sohbetlerinizi kolayca yönetmenizi sağlayacak.

WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için düzenli olarak yeni özellikler üzerinde çalışıyordu. Örneğin dün, uygulamadaki yapay zekâ modeline ses kaydı gönderilebileceğini görmüştük.

Bugün ise şirketin sohbetleri yönetmeyi çok kolaylaştıracak bir özellik geliştirdiği ortaya çıktı. Özellik, WABetaInfo tarafından uygulamanın Android sürümünün betasında keşfedildi.

WhatsApp’a “Listeler” geliyor

Paylaşılan ekran görüntüsünden de görebileceğiniz üzere uygulamaya yakında “Listeler” özelliği eklenecek. Özellik hakkında çok fazla detay bulunmasa da altında yazan kısımdan bir fikir edinebiliyoruz. Platform listelerin grupları ve kişileri daha iyi yönetmeyi sağlayacağını belirtmiş.

Yani muhtemelen farklı farklı kişileri ekleyebileceğiniz size özel listeler oluşturabileceksiniz. Örneğin bir listede aileniz, bir başka listede iş arkadaşlarınız bir başkasında ise yakın arkadaşlarınız olabilir. Böylece istediğiniz sohbetlerinize ulaşmak çok daha basit hâle gelecektir. Çok yararlı bir özellik olacağını söylemek mümkün.

Listelerin durum güncellemeleri için olma ihtimali de var. Yani belli listelerdeki kişiler için paylaşabileceğiniz bir yenilik de olabilir. Ancak uygulama geneline gelmesi çok daha iyi olacaktır.

Listeler özelliği şu anda geliştirilme aşamasında. Geniş çapta kullanıma sunumuyla ilgili bir bilgi yok. Çıktığında sizleri bilgilendirebiliriz.