WhatsApp, etkinlik yapmayı ve organize etmeyi çok daha kolay hâle getirecek bir özellik tanıttı.

WhatsApp, uygulamayı taze tutmak için sürekli olarak yeni özellikler getiriyor. Bu özelliklerin sonuncusu olan Etkinlikler özelliği beta kullanıcılara açıldı. Bu özellik ile birlikte kalabalık grupların birlikte etkinlik yapması çok daha kolay hâle geliyor.

Yeni özellik WhatsApp'ın 2.24.17.1 Android betasında test ediliyor. Bu özellikle birlikte gruplar çok daha kolay bir şekilde bir arada etkinlikler düzenleyebilecekler. Böylece daha organize ve daha derli toplu bir şekilde iletişim kurmak mümkün olacak.

Yeni özellik nasıl çalışacak?

Yeni özelliğin tüm kullanıcılara açılmadan önce test süreci olacak ve hâliyle tüm kullanıcılara açık versiyonu ile beta versiyonu arasında farklar bulunabilir. Şu andaki hâliyle özelliğe erişebilen kullanıcılar, takvime etkinlik ekleyebilecekler. Bu etkinlikler için grup içinde toplu çağrı yapılabilecek, konum bilgisi paylaşılabilecek.

Aslında bu işlemlerin neredeyse hepsini WhatsApp'ın farklı özelliklerini kullanarak gerçekleştirmek mümkün ancak yeni özellik, farklı süreçlerin tamamını tek bir yere toplayarak hem zamandan kazanmayı hem de çalışmaları kolaylaştımayı amaçlıyor.

Üretkenliği ya da verimliliği arttıran özellikler her zaman için kullanıcılar tarafından beğenilmiştir. WhatsApp da Etkinlikler özelliği ile kullanıcıların beğenisini kazanacak gibi duruyor. Elbette bunun için bir de uygulamanın son hâlini görmek gerekiyor.