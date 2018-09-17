Wi-Fi Hızınızı Arttırmak İçin Neler Yapmanız Gerek?

Ev ya da iş yerinizde kurulu olan internet bağlantınızın, kablosuz servisi olan Wi-Fi hızından memnun değilseniz, istediğiniz hıza kavuşmak için yapmanız gereken basit şeyleri listeledik.

İnternet hızınızdan memnun olamıyorsanız, bunun birden fazla nedeni olabilir. Modeminiz eskidir, servis sağlayıcınızın altyapısı yeterli değildir, çevrenizde sinyali etkileyen pek çok etmen vardır, teknik açıdan yaşanan bir sorun hala düzeltilememiştir… Bu liste uzar, gider. En iyisi kablosuz bağlantınızın kalitesini arttırmak için kendinizin çaba sarf etmenizdir.

Genelde modeminizin maksimum kapsama alanını uzatmak, harici bir donanım satın almadan mümkün değildir. Ek yansıtıcılar ya da sinyal yönlendirmek için kullanılan folyo gibi malzemeler, hızda büyük oranda artış sağlamazlar. Hatta bu efsanelerden birisini sizin için denemiş, sonuçlarını da paylaşmıştık.

Şimdi gelin Wi-Fi bağlantınızın hızını arttırmak için neler yapabileceğinize beraber bakalım.

1. Modeminizin maksimum menzilini öğrenin:

Piyasada bulunan çoğu modem, 30.5 ila 45.7 metre arasında değişen kapsama alanına sahiptir. Modeminizin üzerindeki küçük yazılarda, etiketlerde ya da kutusunda bu menzile ilişkin bilgiler yer alacaktır.

İnternet hızınızdan memnun olmadığınız noktanın modemin kapsama alanı içinde olup olmadığını anlamanız, arıza varsa kaynağını gösterecektir. Zaten eğer o menzilden daha uzaksanız, modemizi yakınınıza taşımanız gerekiyor.

Eğer modeminizi yakınınıza alamıyorsanız, modemle sizin aranızda bulunacak olan bir sinyal güçlendirici almanızda fayda var. Hatta aşağıdaki videoda bunun bir örneğini görüyorsunuz.

2. Modeminizle aranızdaki engelleri kaldırın:

Bazen modeminize yakın olmanız, illa ki ondan yüksek miktarda sinyal alacağınız anlamına gelmez. Eğer aranızda bir duvar, metal bir yüzey, mobilya ve daha pek çok siyel yansıtıcı-saptırıcı engel varsa bunlardan kurtulmalısınız. Elbette duvarlardan kurtulmak mümkün değil, böyle durumlarda modeminizi evinizin en kapsayıcı alanına (koridor, hol vb.) koymanız en iiyi çözümlerden biri olacaktır.

Modeminizi olabildiğince merkezi bir konuma yerleştirin,

Eğer aynı anda kablolu bir bağlantı da kuruyorsanız, modeme daha yakın olmanız gerekebilir.

Mümkünse modeminizi koyduğunuz yerden bilgisayarınızı görmeye çalışın.

4. Diğer sinyal kaynağı olan cihazları gözden geçirin:

Eğer modemle aranızda farklı radyo sinyalleri ile çalışan cihazlar varsa, Wi-Fi kalitenizde azalma meydana gelebilir. Aşağıdaki listede yer alan eşyalar, farklı sinyal kaynakları olduğu için birer örnektirler:

Kablosuz ev telefonları

Mikrodalga fırınlar

Bebek telsizleri

Güvenlik alarmları

Televizyon uzaktan kumandaları

Otomatik garaj kapısı kumandaları

5. Modeminizin sinyalini 2,4 GHz kanalından aldığınıza emin olun:

Artık çoğu modem hem 2.4 hem de 5 GHz bandında sinyal veriyor. En iyi hizmeti alabilmek için 2.4 GHz’e bağlı olduğunuzdan emin olun. Bunu görebilmek için bilgisayarınızdan ya da telefonunuzdan, Wi-Fi menüsünü açın.

2.4 GHz olan ağda genelde modeminize verilen ya da sonradan sizin belirlediğiniz isim görünür. 5 GHz olan bağlantıda ise sonunda 5GHz ya da Media ibaresi yazar. Bu arada 5GHz bağlantıları, genellikle büyük dosyaları yüklemede daha hızlı ve kesintisiz olurken, modemin menzilini 2.4 GHz bandına göre 3’te 1’e kadar azaltır.

6. Eğer tüm bunlar çözüm getirmediyse, modeminizi değiştirmenizde fayda var:

Son 3 ya da 4 yıldır kullandığınız bir modem varsa, bu cihazın performansında azalma yaşamanız son derece normaldir. Yeni bir cihaz almak, sorunlarınızı kökten çözebilir. Yine de gidip bir modem almadan önce, hizmet aldığınız şirketi arayarak uygun ve yeni bir modemin ücretsiz olarak verildiği kampanyalardan birisini sorabilirsiniz.