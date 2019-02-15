Wi-Fi isimlerinin geçtiğimiz aylarda basitleştirilmesiyle beraber tüketicilerin işi kolaylaşmıştı. Bu değişikliği yaptıktan sonra Wi-Fi Alliance, boş durmayıp Wi-Fi 6'yı geliştirmeye devam etmişti. Peki, Wi-Fi 6 bizlere neler getiriyor?

Wi-Fi Alliance, Wi-Fi standartlarına karar vermek, geliştirmek ve tasarlamaktan sorumlu olan organizasyondur. Cihazların yapabildikleri şeyler arttıkça, daha karmaşık hale geldikçe ve internet teknolojisi geliştikçe kablosuz bağlantıyı iletme yolları da değişmek zorunda. Bu değişikliği de Wi-Fi Alliance gerçekleştiriyor.

Hatırlayacak olursak geçtiğimiz aylarda Wi-Fi versiyonlarının isimlerinde sadeleştirilmeye gidilmiş ve anlaşılması kolaylaştırılmıştı. Peki, bu sürümlerinin en yenisi olan ve bir zamanlar Wi-Fi 802.11ax olarak adlandırılan Wi-Fi 6'nın özellikleri nedir?

Wi-Fi 6'nın gerekli olduğunu gösteren ilk gerekçelerden biri, gecikme süresi. Gecikme süresinin azaltılması, verilerin gönderilme ve alınma süresinin kısalması anlamına gelirken ağa bağlanma hızını da artıyor. Bunu da OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoklu Erişim) adı verilen bir teknoloji sayesinde gerçekleştiriyor.

Sayı ilerledikçe hızın artmasını da beklememek olmaz elbette. MU-MIMO gibi teknolojilere sunduğu tam destek ile Wi-Fi 6, uygun olan mobil cihazlarda bağlantı kalitesini artırıyorken hızı da yükseltmeyi hedefliyor.

Wi-Fi Alliance, yeni versiyonun kapsama alanını da genişletmekten geri kalmamış. Böylece ölü bölgelerin de sayısı azalmış oluyor. Mobil cihazlarda bataryadan tasarruf etmek için Wi-Fi 6'nın birtakım teknolojiler kullandığını da söyleyelim.

Cihazın Wi-Fi 6 uyumlu olduğu nasıl anlaşılır?

Bunun için satın aldığınız cihazda 802.11ax ya da Wi-Fi 6 yazısını aramanız gerekiyor. Ayrıca Wi-Fi Alliance, hangi sürümün kullandığını belirtmek için oldukça basit ve anlaşılır semboller de tasarlamış. 2020 yılından sonra çıkacak olan birçok mobil cihaz ve modemde Wi-Fi 6'nın olması ise gayet olağan.