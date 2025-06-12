Editörlerin yanlış bilgi endişesi sonrası Wikipedia, makale özetlerini yapay zekâ ile sunmayı amaçlayan test sürecini askıya aldı. Editörlerin en büyük endişesi, yapay zekânın “halüsinasyon” olarak bilinen yanlış bilgi üretme olasılığıydı. Ancak Wikipedia, yapay zekâ özetlerini erişilebilirlik gibi alanlarda kullanma fikrinden tamamen vazgeçmiş değil.

Wikipedia, yapay zekâ destekli özetleri test ettiği denemeyi durdurma kararı aldı. Bu özetler sadece tarayıcı uzantısını kullanan ve teste katılmayı kabul eden kullanıcıların karşısına çıkıyordu.

Wikipedia’nın sınırlı kullanıcı grubuyla başlattığı bu testte, makalelerin başında “doğrulanmamış” etiketi taşıyan yapay zekâ özetleri yer aldı. Kullanıcılar bu özetleri görmek için ilgili kutuyu tıklayıp genişletmek zorundaydı. Ancak platformun gönüllü editörleri, içeriklerde yer alabilecek hatalar nedeniyle bu uygulamaya itiraz etti.

Editörler özet özelliğine itiraz etti

Editörlerin en büyük endişesi, yapay zekânın “halüsinasyon” olarak bilinen yanlış bilgi üretme olasılığıydı. Daha önce benzer uygulamaları deneyen bazı yayın organlarının da bu sebeple düzeltmeler yayımlamak ve testleri sınırlamak zorunda kaldığı biliniyor.

Wikipedia, test sürecini durdursa da yapay zekâ özetlerini erişilebilirlik gibi alanlarda kullanma fikrinden tamamen vazgeçmiş değil. Gelecekte ise farklı bir formatla yeniden gündeme gelmesi mümkün görünüyor.